RS 3, M240i, Golf R ve Mustang, kalkış yarışında karşı karşıya geldi. Ford Mustang, kağıt üstünde kendisinden zayıf otomobillere karşı ağır mağlubiyet aldı.

Ford Mustang, pek çok otomobil severin hayallerini süsleyen bir otomobil. İkonik araç, yalnızca her nesilde daha da özgünleşen tasarımıyla değil,son derece güçlü motoruyla da öne çıkmakta. Ancak birazdan izleyeceğiniz video, pek çoğunuzu Ford Mustang'den soğutabilir. Zira video, iyi performansın, devasa motorlardan geçmediğinin ispatı niteliğinde.

CAR adlı YouTube kanalı tarafından paylaşılan videoda BMW M240i xDrive, Ford Mustang California Special, Volkwsagen Golf 8 R ve Audi RS 3, 'drag' olarak da bilinen kalkış yarışında karşı karşıya geliyor. Ford Mustang, V8 motoruyla video öncesinde favori model gibi görünse de sonuç büyük bir hayal kırıklığı oluyor.

Mustang'in olduğu yerde kazanan sorulmaz ama...

Volkwsagen Golf 8 R, 315 beygir güç sunan 2.0 litrelik turbo motoruyla söz konusu dörtlünün görece en zayıf modeli olarak karşımıza çıkıyor. 382 beygirlik 3.0 litre 6 silindirli motora sahip BMW M240i xDrive ile 394 beygirlik 2.5 litre 5 silindirli motora sahip Audi RS 3 ise kısmen de olsa birbirine yakın güçlere sahip modeller olarak karşımıza çıkıyor. Bu üç aracın en büyük avantajı ise dört tekerden çekişe sahip olmaları.

Ford Mustang, 442 beygir güç sunan 5.0 litrelik V8 motoruyla bu dörtlü arasında en azından kağıt üstünde açık ara en güçlü araba olarak karşımıza çıkıyor. Ancak bu güce rağmen önemli bir dezavantaj var; Mustang, arkadan itişli bir otomobil. Bu da aracın rakiplerine göre bariz şekilde daha yavaş kalkmasına neden oluyor.

Üç Alman, Mustang'e toz yurtturdu

Sonuçları videoda zaten görebilirsiniz ancak yarışı izlerken rakamlara takılmak istemeyenler için belirtelim. RS 3, 12 saniye ile bitiş çizgisini ilk gören model oldu. M240i, 12.2 saniye ile hemen ardından geldi. Golf R, 12.6 saniye ile yarışı 3. sırada bitirdi. Mustang ise 12.9 saniye ile son sırada kaldı. Evet, pek çoğumuzun hayali olan Mustang, bir Golf'e yarış kaybetti…