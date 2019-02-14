  • Audi, Yeni Tamamen Elektrikli Q4 Otomobil Konseptini Tanıttı

Audi, Yeni Tamamen Elektrikli Q4 Otomobil Konseptini Tanıttı

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Audi’nin üçüncü elektrikli otomobili 2021 yılının başlarına kadar trafiğe çıkmayacak. Firmanın üzerinde çalıştığı otomobil konsepti ise bu iki sene boyunca beklentilerin yüksek olmasını sağlayacak.

Geneva Motor Show yakın zamanda başlayacak. Fuar öncesinde pek çok otomobil üreticisi hazırlıklarını tamamlıyor. Otomotiv sektöründe öncü firmalardan olan Audi de heyecan verici tasarımlarla fuarda olacak.

Audi Q4 e-tron, tamamen elektrikli bir kompakt SUV araç olacak. Audi’nin yaptığı açıklamaya göre Q4 e-tron, “Audi’nin elektrikli araçlarının bir sonraki seviyesine bir bakış” sağlıyor.
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Audi’nin klasik motora sahip olan Q4 modeli birkaç ay içerisinde satışa çıkacak. Yeni Q4 e-tron’un da bu araçtan çok daha farklı olmasını beklemek şaşırtıcı değil. Q4 muhtemelen BMW X2 veya Range Rover Evoque ile aynı kategoride yer alacak. Q4 e-tron ise muhtemelen daha bilim kurgu esintilerine sahip bir araç olacak.
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Aracın konsept görsellerine baktığımızda ise sürücü kabini boyunca uzanan panel kalın bir kenara sahip. Her yere dijital göstergeler ve ekranlar koymak yerine daha sade bir tasarım tercih edilen ön konsept de dikkat çekiyor. Eski e-tron konseptinde sürücüye bakan tam 5 ekran vardı. Muhtemelen Motor Show öncesi gereksiz gördüğü her şeyi araçtan çıkartan Audi, bu ekipmanları ek paketlerle kullanıcılara sunabilir.

Kaynak : https://www.engadget.com/2019/02/14/audi-q4-electric-concept-e-tron/
Etiketler: audi electric car, audi q4 e-tron
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