Counterpoint Research tarafından hazırlanan yeni bir araştırma, 2020 yılının ilk çeyreğinde en fazla satılan premium akıllı telefonları ve en fazla premium telefon satan şirketleri ortaya çıkardı. Yapılan araştırmaya göre 2020’nin ilk çeyreğinde en fazla satan 5 premium akıllı telefonun 4’ü iPhone modelleri oldu.

Counterpoint Research, 2020 yılının ilk çeyreğinde en çok satılan premium akıllı telefonları belirledi. Sektörel bazda fiyatı 400 dolardan fazla olan akıllı telefonlar, premium telefonlar olarak değerlendiriliyor. Bu çıtanın kısa bir süre sonra daha da yukarılara çekildiğini görebiliriz.

Koronavirüs salgını nedeniyle dünya ekonomisinin durgunluk dönemine girmesi, diğer sektörleri etkilediği gibi akıllı telefon endüstrisini de etkiledi. Yapılan araştırmaya göre 2020 yılının ilk çeyreğinde fiyatı 400 dolardan fazla olan akıllı telefonların satışında yüzde 13 düşüş gösterdi. Premium akıllı telefon satışlarındaki bu düşüş, akıllı telefonların dünyaca popüler hale gelmesinin ardından görülmüş en büyük düşüş olarak değerlendiriliyor.

Oppo ve Xiaomi, 3 aylık periyotta premium akıllı telefon pazarında büyüme sağladı

Premium akıllı telefon satışlarına göre akıllı telefon üreticilerinin farklı bölgelerdeki sıralaması

Premium akıllı telefon satışlarında büyük bir düşüş yaşanmakla beraber 2020’nin ilk çeyreğinde Oppo ve Xiaomi’nin pazar payında düzenli bir artış gözlendi. Xiaomi, özellikle belli 3 bölgedeki pazar payını hatırı sayılır seviyelerde yükseltti.

Counterpoint Research’ün raporuna göre Apple, premium akıllı telefonun pazarına yüzde 57’lik payla hükmediyor. Apple’ın arkasından ise Samsung ve Huawei geliyor. Raporda, Oppo’nun Reno 3 ve Reno 3 Pro 5G’yle premium akıllı telefon pazarında yüzde 67’lik bir büyüme yakaladığı, Xiaomi’nin de Mi 10 5G ve Mi Note 10 sayesinde yüzde 10’luk bir büyüme yakaladığı bildirildi.

Yayınlanan araştırma raporuna göre Xiaomi, premium akıllı telefon pazarında yüzde 10’luk büyümenin yanından ilk defa bu pazarda ilk 5 şirket arasına girdi. Xiaomi’nin ilk 5'e girmesinin yanı sıra premium akıllı telefon pazarının ilk 3 sıralamasında ciddi bir konsolidasyon gözleniyor. İlk üç sırada yer alan Apple, Samsung ve Huawei, bütün pazarın yüzde 88’ini elinde bulunduruyor.

Premium akıllı telefonlarda Apple zirvede

2020'nin ilk çeyreğinde bütün dünyada en fazla satılan premium akıllı telefonları

Apple, iPhone 11 serisiyle hemen hemen bölgelerde en fazla akıllı telefon satan şirket olurken Huawei, Çin’deki bir numaralı pozisyonunu güçlü bir şekilde korumaya devam etti. Samsung'un hiçbir modelinin en fazla satılan premium telefonlar listesinde olmaması dikkat çekici.

Huawei’nin premium telefonlarında Google servisleri olmamasına rağmen Çinli şirket; Latin Amerika, Batı Avrupa, Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’da önemli satış rakamlarına ulaşmayı başardı.

Premium akıllı telefonların (400 dolar üzeri) satışlarında düşüş yaşanmasına rağmen fiyatı 600 doların üzerinde olan akıllı telefonlara geçtiğimiz yıla göre daha fazla para harcanmış görünüyor. Bu fiyat aralığının yakaladığı yüksek rakamların arkasında dünyada en fazla satan akıllı telefonlar arasında yer alan iPhone XR ve iPhone 11 bulunuyor. Apple, giriş seviye iPhone'ların fiyatını düşük tutarak sürümden kazanmaya çalışırken, üst seviye modellerin fiyatları her geçen yıl artıyor.