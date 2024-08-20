İş Kanunu değişikliği için atılan adımlardan biri de çalışma saatleri oldu. Peki Türkiye’de epey yüksek olan çalışma saatlerine karşın Avrupa’da durumlar nasıl?

Yatırım Ortamını İyileştirilme Koordinasyon Kurulu toplantısında; çalışanları doğrudan ilgilendiren pek çok konu tartışıldı. Haftalık çalışma saatlerinin düşürülmesi de bunlardan biriydi.

Haftalık 40 olması planlanan çalışma saati, akıllara şu soruyu da getiriyor: Avrupa’da durumlar nasıl? 2024 yılına ait ortalama haftalık çalışma saatlerine bir göz atalım.

İlk önce toplantıda konuşulanları aktaralım.

Türkiye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eski Bakanı Vedat Bilgin, çalışma saatlerinin iyileştirilmesi gerektiğini belirtmişti ve muhalefet, haftalık 37.5 saate düşürülmesi için TBMM’ye kanun teklifi sunmuştu.

Gerçekleştirilen toplantıda, haftalık çalışma saatinin 45’ten 40’a, kimi meslek gruplarında ise 48’den 40’a düşürülmesi tartışıldı. Ayrıca esnek çalışma modelleri üzerinde de çalışmalar sürüyor.

Avrupa’da haftalık çalışma saatleri nasıl?

Avrupa’daki en uzun çalışma saatine sahip ülke Türkiye. Buna karşın Hollanda, 32 saatle en kısa haftalık çalışma süresine sahip. Diğer ülkelerde ise durum şöyle:

Sırbistan: 42 saat

42 saat Bosna-Hersek: 41 saat

41 saat Yunanistan: 40 saat

40 saat Romanya: 40 saat

40 saat Polonya: 39 saat

39 saat Bulgaristan: 39 saat

39 saat Kıbrıs: 39 saat

39 saat Letonya: 38 saat

38 saat Litvanya: 38 saat

38 saat Hırvatistan: 38 saat

38 saat Slovenya: 38 saat

38 saat Çekya: 38 saat

38 saat Macaristan: 38 saat

38 saat Portekiz: 38 saat

38 saat Slovakya: 38 saat

38 saat Malta: 37 saat

37 saat Estonya: 36 saat

36 saat İspanya: 36 saat

36 saat İzlanda: 36 saat

36 saat İsviçre: 36 saat

36 saat İtalya: 36 saat

36 saat Fransa: 36 saat

36 saat İsveç: 36 saat

36 saat İrlanda: 36 saat

36 saat Lüksemburg: 35 saat

35 saat Belçika: 35 saat

35 saat Finlandiya: 35 saat

35 saat Danimarka: 34 saat

34 saat Almanya: 34 saat

34 saat Norveç: 34 saat

34 saat Avusturya: 34 saat

Listeden de çıkarabileceğimiz üzere haftalık çalışma saati 40'a indirilse bile yine en üst sıralarda yer alıyoruz. Umuyoruz ki yeni süreç için atılan bu adımın devamı da gelir.

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