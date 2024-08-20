Yatırım Ortamını İyileştirilme Koordinasyon Kurulu toplantısında; çalışanları doğrudan ilgilendiren pek çok konu tartışıldı. Haftalık çalışma saatlerinin düşürülmesi de bunlardan biriydi.
Haftalık 40 olması planlanan çalışma saati, akıllara şu soruyu da getiriyor: Avrupa’da durumlar nasıl? 2024 yılına ait ortalama haftalık çalışma saatlerine bir göz atalım.
İlk önce toplantıda konuşulanları aktaralım.
Türkiye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eski Bakanı Vedat Bilgin, çalışma saatlerinin iyileştirilmesi gerektiğini belirtmişti ve muhalefet, haftalık 37.5 saate düşürülmesi için TBMM’ye kanun teklifi sunmuştu.
Gerçekleştirilen toplantıda, haftalık çalışma saatinin 45’ten 40’a, kimi meslek gruplarında ise 48’den 40’a düşürülmesi tartışıldı. Ayrıca esnek çalışma modelleri üzerinde de çalışmalar sürüyor.
Avrupa’da haftalık çalışma saatleri nasıl?
Avrupa’daki en uzun çalışma saatine sahip ülke Türkiye. Buna karşın Hollanda, 32 saatle en kısa haftalık çalışma süresine sahip. Diğer ülkelerde ise durum şöyle:
- Sırbistan: 42 saat
- Bosna-Hersek: 41 saat
- Yunanistan: 40 saat
- Romanya: 40 saat
- Polonya: 39 saat
- Bulgaristan: 39 saat
- Kıbrıs: 39 saat
- Letonya: 38 saat
- Litvanya: 38 saat
- Hırvatistan: 38 saat
- Slovenya: 38 saat
- Çekya: 38 saat
- Macaristan: 38 saat
- Portekiz: 38 saat
- Slovakya: 38 saat
- Malta: 37 saat
- Estonya: 36 saat
- İspanya: 36 saat
- İzlanda: 36 saat
- İsviçre: 36 saat
- İtalya: 36 saat
- Fransa: 36 saat
- İsveç: 36 saat
- İrlanda: 36 saat
- Lüksemburg: 35 saat
- Belçika: 35 saat
- Finlandiya: 35 saat
- Danimarka: 34 saat
- Almanya: 34 saat
- Norveç: 34 saat
- Avusturya: 34 saat
Listeden de çıkarabileceğimiz üzere haftalık çalışma saati 40'a indirilse bile yine en üst sıralarda yer alıyoruz. Umuyoruz ki yeni süreç için atılan bu adımın devamı da gelir.
İlginizi çekebilecek diğer içeriklerimiz: