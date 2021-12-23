Avrupa Ülkelerindeki Haftalık Çalışma Saatleri Açıklandı

Landgeist, Eurostat’ın 2020 verilerini derleyerek hazırladığı haritada Avrupa ülkelerinden hangisinin en az veya en çok çalıştığını ortaya koydu. Türkiye’nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi, diğer tüm ülkelerden yüksek seviyede yer aldı.

Dünyanın her ülkesinde ve bölgesinde çalışma şartları ve süreleri, senelerdir tartışma konusu olmaya devam ediyor. Peki, günümüzde en çok hangi ülke ve bölgedeki çalışanlar daha fazla çalışıyor? Landgeist tarafından Eurostat’ın paylaştığı 2020 verilerine dayandırılan harita, dünyada haftalık çalışma saati en yüksek olan ülkeleri ve bölgeleri gözler önüne serdi.

Paylaşılan verilere göre dünya üzerinde en az saat çalışan ülke, haftada ortalama 30-33 saatlik çalışmayla Hollanda oldu. Ülkelerdeki bölgeleri de ele alan grafikte Türkiye’deki çalışma saatlerinin ortalamanın yüksek olduğu, en çoksa Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin çalıştığı görüldü.

Türkiye, Avrupa’nın en çok çalışan ülkesi:

Haritaya göre Türkiye genelinde çalışanlar, haftada ortalama 42-47 saat çalışıyorlar. Saat sayısı Doğu Anadolu Bölgesi’nin kuzeyinde 36 - 39 ile belirtilirken, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde ise haftada ortalama 47 – 51 saat çalıştığı görülüyor. Haritanın genelinde bakıldığında da doğu Avrupa’nın genele göre çok daha az çalıştığını görüyoruz.

Doğu Avrupa’da Türkiye’nin yanı sıra ortalamaya göre daha fazla çalışan ülkeler arasında Yunanistan, Sırbistan ve Karadağ yer alıyor. Bu ülkelerdeki çalışanların büyük bir çoğunluğu, haftada 42 saatin üzerinde çalışıyorlar. Çalışma süresinin en düşük olduğu bölgeler arasındaysa Hollanda’nın ardından Norveç, Danimarka ve İsviçre geliyor.

Hollanda’da çalışma saatlerinin neden bu denli düşük olduğuysa ülkedeki çalışanların çoğunlukla yarı zamanlı işlerde çalışmalarından kaynaklandığı belirtiliyor. Buna göre Hollanda’daki çalışanların %47,6’sı yarı zamanlı çalışan grubunda yer alıyor. İsviçre ve Avusturya’daysa bu oran sırasıyla %39,4 ve %23,9 olarak görülüyor.