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Çinli Otomobiller Veri mi Topluyor? Avrupa Parlamentosu, BYD'ye Karşı Harekete Geçti!

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Avrupa Parlamentosu üyeleri, casusluk ve siber güvenlik endişeleriyle Çinli otomobil devi BYD hakkında soruşturma başlatılmasını talep etti.

Çinli Otomobiller Veri mi Topluyor? Avrupa Parlamentosu, BYD'ye Karşı Harekete Geçti!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) tarafından yayımlanan verilere göre Çinli otomobil üreticisi BYD, eylül ayı sonu itibarıyla Avrupa'da 283 bin 997 adet araç satışı gerçekleştirdi. Bu rakam, Ford'un aynı dönemdeki satışlarından yaklaşık 7 bin adet daha fazla olmasıyla dikkat çekiyor. Fiesta, Focus ve Mondeo modellerinin üretimden kaldırılmasının da etkisiyle pazar kaybeden Ford karşısında BYD, yılın ilk dokuz ayında yüzde 2,7'lik pazar payına ulaştı ancak Çinli markanın Avrupa'daki bu hızlı yükselişi, beraberinde güvenlik tartışmalarını da getirdi.

Avrupa Parlamentosu'nun 14 üyesi, BYD'nin siber güvenlik tehdidi oluşturup oluşturmadığının araştırılması ve gerekirse araçlara kısıtlama getirilmesi için Avrupa Komisyonu'na çağrıda bulundu. Girişime öncülük eden Fransız parlamenter François Kalfon, üçüncü ülkelerden gelen bağlantılı araçların hassas Avrupa altyapılarına erişiminin kabul edilemez bir güvenlik riski doğurduğunu savundu.

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Hassas verilerin sızdırılması endişesi

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Parlamenterler, 4 Kasım'da sundukları yazılı talepte Avrupa Birliği yürütme organından, siber güvenlik ajansının BYD'yi değerlendirmesini ve şirketi "yüksek riskli tedarikçi" olarak sınıflandırmayı düşünmesini istedi. Endişelerin odağında, modern araçlarda standart hâle gelen kameralar, GPS sistemleri, mikrofonlar ve diğer sensörler yer alıyor. Milletvekilleri, Çin yapımı araçlar tarafından toplanan bu verilerin Çinli yetkililerin eline geçebileceğinden kaygı duyuyor.

Suçlamalara sert tepki gösteren BYD ise Avrupa'daki araçlarından toplanan hiçbir veriye Çin'den erişilemediğini söylüyor. Şirket, verilerin ister araç içinde ister bulutta saklansın güvende olduğunu ve kişisel bilgilerin kontrolünün tamamen müşterilerde bulunduğunu belirtiyor. BYD tarafından Reuters'a yapılan açıklamada, "BYD Europe bu tür verileri Çin'deki BYD kuruluşlarına veya üçüncü taraflara sunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

Olası kısıtlamalar bireysel satışları aşabilir

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Avrupalı parlamenterler, Brüksel'den Çinli araçların hem sivil hem de askeri amaçlı kullanılan stratejik altyapılara erişiminin kısıtlanıp kısıtlanmaması gerektiğini değerlendirmesini istiyor. Ayrıca BYD'nin kamu ihalelerinden dışlanıp dışlanmayacağı da gündemdeki sorular arasında. Şu aşamada BYD araçlarına yönelik AB genelinde bir yasak söz konusu değil ve bireysel araç sahipleri için acil bir değişiklik beklenmiyor. Yine de bu soruşturma talebi, Avrupa'nın karşı karşıya olduğu büyüyen ikilemi gözler önüne seriyor. Çinli üreticiler pazarın önemli bir parçası hâline gelirken, bu hızlı yayılım fiyatlandırma, rekabet ve gümrük vergilerinin çok ötesinde güvenlik sorularını da beraberinde getiriyor.

Avrupa pazarında güç kazanan tek Çinli marka BYD değil. SAIC Motor, eylül sonuna kadar sattığı 272 bin 251 araçla yüzde 2,6 pazar payına ulaştı. Bünyesinde Volvo, Polestar, Smart, Zeekr ve Lotus gibi markaları da barındıran Geely Group ise 343 bin 875 adetlik satışla yüzde 3,3'lük bir pay elde etti. Chery ve alt markaları Jaecoo, Jetour ile Omoda da 2026'nın ilk dokuz ayında 260 bin 650 araç satarak pazarın yüzde 2,5'ini aldı. Bu dört Çinli otomotiv grubu, Avrupa otomobil pazarının yaklaşık yüzde 11,1'ini kontrol ediyor. On yıl önce imkansız gibi görünen bu tablonun devam etmesi hâlinde, köklü otomobil üreticilerinin çok daha derin bir krizle karşı karşıya kalabileceği tahmin ediliyor.

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