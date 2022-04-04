Avrupa ve Türkiye'de Rüzgar Türbinlerinin Yoğunluğu [Harita]

Landgeist tarafından hazırlanan harita, Avrupa'da ve Türkiye'de rüzgâr türbinlerinin ne kadar yoğun bulunduğunu gösteriyor. Avrupa'nın kuzey kesimlerinde rüzgâr enerjisi, enerji üretiminde büyük bir paya sahipken güney kesimlerde bu pay azalıyor.

İklim değişikliğinin etkileri her gün yüzümüze tokat gibi vurmaya devam ederken tüm dünyada yeşil enerjiye geçiş çabaları hızlanmaya devam ediyor. Yeşil enerji yöntemleri arasında bulunan rüzgâr enerjisi de bu çabalarda büyük bir pay sahibi durumunda. Peki, Avrupa’da ve Türkiye’de rüzgâr enerjisinden faydalanmak için kullanılan rüzgâr türbinlerinin durumu ne?

İşte bu sorunun cevabı, oluşturulan görselle birlikte Landgeist tarafından verildi. OpenStreetMap’in bu yıl içindeki verileriyle bir harita oluşturan Landgeist, Avrupa kıtasında rüzgâr türbinlerinin yoğunluğunu gösterdi. Harita, özellikle Kuzey Avrupa’da rüzgâr türbinlerinin yoğun olduğunu gösterirken, Türkiye’deyse yalnızca bazı bölgelerde yoğunluğa yer verdi.

Avrupa ve Türkiye'de rüzgâr türbinlerinin yoğunluğu:

Her bir yeşil noktanın bir rüzgâr türbinine denk geldiği haritanın oluşturulduğu kaynak verilere göre Danimarka ve Almanya, gerçek anlamda türbinlerle donatıldı. Öyle ki bu ülkelerde elektriğin %58’inin rüzgâr türbinlerinden elde edildiği paylaşıldı. Bu oran, İrlanda, Birleşik Krallık, Hollanda ve Belçika’da da benzer seviyelerdeydi.

Güney Avrupa’da da yüksek yoğunluklu bölgelere rastlanırken Türkiye ve Yunanistan’da seçili bölgelerde yoğunluk görüldü. Türkiye’de türbinlerin en yoğun olduğu bölge Marmara ve Ege Bölgeleri’nin batı kesimleri oldu. Bunun dışında Akdeniz bölgesi ve özellikle Hatay’da yoğunluklar görülebiliyor.

Türkiye hakkında paylaşılan son resmi veriler:

Aralık 2021 verilerine göre Türkiye’de toplamda 3.868 adet rüzgâr türbini bulunuyor. Bu türbinler toplamda 10,58 gigawatt enerji üretirken, 1 Nisan 2022 tarihinde 189 bin 258 megavatsaat ile tüm zamanların en yüksek rüzgâr enerjisi üretimi gerçekleşti. Bu üretim kapasitesi, Türkiye’nin toplam enerji üretimindeki %22,67’lik paya denk geliyordu.

Türkiye’de yer seviyesinden 50 metre yükseklikte ve 7,5 metre/saniye rüzgâr hızlarına sahip alanlarda kilometre başına 5 MW gücünde rüzgâr santrali kurulabileceği kabul edilmişti. Bu potansiyele karşılık gelen toplam alan, Türkiye yüz ölçümünün %1,30’una denk gelmekte.