Otomobil dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan Avrupa'da Yılın Otomobili Ödülü'nün bu yılki kazananı belli oldu. Jeep'in ilk elektrikli aracı olan küçük SUV Avenger, açık ara farkla ödülü kazandı.

Otomobil endüstrisinin en prestijli ödüllerinden biri olan ‘Avrupa’da Yılın Otomobili’, bu yıl da sahibini buldu. Brüksel Otomobil Fuarı kapsamında sahibini bulan ödül, Stellantis çatısı altında faaliyet gösteren Jeep’in yakın zamanda tanıttığı elektrikli SUV Avenger’a gitti.

Araç, 23 ülkeden önde gelen 57 otomobil gazetecisinden oluşan bir jürinin oylamaları sonucu büyük ödülü kazanmayı başardı. Geçtiğimiz aylarda markanın ilk elektrikli otomobili olarak çıkış yapan Avenger, jüriden 328 puan alarak açık ara farkla birinci oldu.

Avenger, Volkswagen ID Buzz, Peugeot 408 gibi modelleri geride bıraktı

Jeep’in küçük SUV modeli, yakın zamanda tanıtılan birçok önemli otomobili geride bırakarak birinci oldu. İkinci sırada 241 puanla Volkswagen’in retro minibüsü ID Buzz yer alırken üçüncü sırada ise 211 puanla Nissan Ariya yer aldı. Finale kalan araçların aldığı puanlar ve sıralamaları ise şu şekilde;

Sıralama Otomobil Puan 1 Jeep Avenger 328 puan 2 Volkswagen ID Buzz 241 puan 3 Nissan Ariya 211 puan 4 Kia Niro 200 puan 5 Renault Austral 163 puan 6 Peugeot 408 149 puan 7 Subaru Solterra / Toyota bz4X 133 puan

Geçtiğimiz yılki ödülü Kia’nın elektrikli modeli EV6 kazanmıştı. 2021 yılında Toyota Yaris, 2020’de Peugeot 208, 2019’da ise Jaguar I-Pace ödüle sahip olmayı başarmıştı.

Yılın Otomobili Ödülü nasıl veriliyor?

Avrupa’da Yılın Otomobili Ödülleri, bu yıl 60. yılını kutladı. Ödül töreninde birçok ülkeden gelen gazetecilere toplamda 25 puan verme hakkı tanınırken bir otomobile en yüksek 10 puan verilebiliyor. Her jüri üyesinin de 25 puanı en az beş araç arasında dağıtması isteniyor. Bu şekilde de en yüksek puanı alan araç ödülün sahibi oluyor. Seçimlerde en çok göz önüne alınan faktörler ise araçların teknik özellikleri ve fiyatının karşılığını verip vermemesi.

Yazımızın başında söylediğimiz gibi jüri bu sene 23 ülkeden 57 gazeteciden oluştu. Daha önce bu sayı 61’di ancak, Ukrayna ve Rusya arasındaki gerilim nedeniyle Rusyalı gazeteciler jüriden çıkarıldı.

Jeep Avenger özellikleri

Stellantis’in bir markası olan Jeep, Avenger’ı ekim ayında tanıtmıştı. Kompakt bir SUV olan otomobil, 154 beygir gücü ve 260 Nm torka sahip elektrik motora sahipti. 54 kWh’lik batarya paketiyle gelen araç, tam dolu şarjla 400 kilometre menzil sunuyordu.

Araç, 40 bin dolar civarlarından satışa sunulmuştu. Ayrıca otomobilin 2023 yılının ikinci çeyreğinde ülkemize gelmesinin beklendiğini eklemeden geçmeyelim. Avenger hakkındaki tüm detaylara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

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