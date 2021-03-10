Bugün sabah saatlerinde Fransa'nın en kalabalık kentlerinden biri olan Strazburg'da ilginç ve oldukça korkutucu bir olay yaşandı. Kentte konumlanan, Avrupa'nın en büyük veri merkezlerinden biri olan OVHcloud'ın tesislerinde yangın çıktı. Verilen bilgilere göre SBG2'nin tamamı harap olurken, SBG1'nin de bir kısmı yandı. Toplamda 30 bine yakın sunucunun yok olduğu belirtildi.

Avrupa'nın en büyük veri merkezi şirketlerinden biri olan OVHcloud şirketi, bugün sabah saatlerinde oldukça üzücü bir durum yaşadı. Şirketin Fransa, Strazburg'da bulunan veri merkezi tesisi, korkutucu bir yangına maruz kaldı. Geçtiğimiz günlerde halka arz planlarını başlattığını duyuran şirketin yaşadığı bu korkunç yangın sonrasında tesiste bulunan veri merkezlerinin birçoğu da yangınla beraber harap oldu.

Şirketin CEO'su Octave Klaba, Twitter üzerinden bazı açıklamalar yaptı. Klaba, yaptığı açıklamalarda tesiste ciddi boyutlu bir yangın çıktığını belirtti. Daha sonrasında yangınla ilgili bilgiler vermeye devam eden Octave Klaba, yaklaşık 2 saat sonra tesisin tamamen boşaltıldığını ve herkesin güvende olduğunu bildiren bir açıklama yaptı. İtfaiye ekiplerinin konuma acil olarak intikal ettiğini de belirten Klaba, yine 2 saat sonra attığı bir tweette üzücü haberi paylaştı.

SBG2 ve SBG1 veri merkezleri fazlasıyla darbe aldı:

Octave Klaba, yangının SBG2'yi tamamen harap ettiğini açıkladı. Bunun yanı sıra atılan tweette SBG1'in de bazı bölümlerinin tamamen yangına kurban gittiği belirtildi. Söylenenlere göre itfaiye ekipleri SBG3 merkezini korumak için çabalıyordu. SBG4 merkezinde ise yangınla alakalı herhangi bir durum yaşanmadı.

SBG1'de bulunan 4 oda tamamen harap olurken, 8 oda yangından sağlıklı şekilde kurtuldu. Bunun yanı sıra SBG3'teki tüm sunucuların da iyi durumda olduğu açıklandı. Bugün içerisinde sunucuları yeniden açmayacaklarını belirten Octave Klaba, 3 ila 4 hafta içerisinde 10 bin sunucu ekleyeceklerini açıkladı. Bunun yanı sıra yangından etkilenen sunuculardan hizmet alan kullanıcılara da ücretsiz olarak yeni sunucular vereceği açıklandı.