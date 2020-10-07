Dünyanın en büyük şirketlerinden Microsoft, Yunanistan’a yapacağı yeni yatırımı duyurdu. Şirket, 1 milyar dolarlık yatırımla Atina’da üç büyük veri merkezi kuracağını duyurdu.

Microsoft, Avrupa’nın en kötü ekonomilerinden birine sahip ve koronavirüs döneminde iyiden iyiye zor bir sürece giren Yunanistan’a 1 milyar dolarlık veri merkezi yatırımı yapmaya hazırlanıyor. Yunanistan ekonomisine yardımcı olacağı düşünülen bu yatırım kapsamında Atina’da üç büyük veri merkezi kurulacak.

ABD’li teknoloji devi Microsoft ve Yunanistan Başbakanı Mitsotakis tarafından duyurulan bu haber, aynı zamanda 100.000 kadar işçi ve beraberinde eğitimci ve öğrenciler için dijital beceriler içeren eğitim programlarını kapsayan 9 aylık bir gizli anlaşma içeriyor.

Microsoft Başkanı Brad Smith, Akropolis Müzesi’nde düzenlenen bir törende “Bu önemli bir yatırım, Yunan ekonomisine, Yunan halkına ve Yunan hükümetine olan güvenimizin bir yansımasıdır. Bu yatırım sık yaptığımız ve hafife aldığımız bir şey değil.” dedi.

Yunanistan, teknolojik yatırımlarla ekonomisini toparlamaya çalışıyor

Türkiye’nin batı sınırı komşusu olan ve şu sıralar Doğu Akdeniz’de yaşanan olaylardan dolayı aramızın gergin olduğu Yunanistan, kısa süre önce çok büyük bir mali krizden geçti. Ekonomide çöküntünün eşiğine gelen Yunanistan, koronavirüs pandemisinde düşüşe geçen turizmin de etkisiyle yeniden sıkıntılı bir süreçten geçiyor.

Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, ekonomiyi yeniden harekete geçirmek için enerji, teknoloji ve savunma sektörlerini geliştirmek istediklerini söyledi. Bunun için gerekli koşulları yaratmayı hedeflediklerini söyleyen Mitsotakis, “Bir veri merkezinin oluşturulması, bir ülkeyi yatırım hedefi açısından yükseltir… Yunanistan güneşe sahip bir ülke ve şimdi de buluta kavuşuyor” ifadelerini kullandı.

Microsoft, kaç veri merkezine sahip?

Microsoft şu anda 7’si Avrupa Birliği’nde olmak üzere toplamda 27 ülkede veri merkezine sahip. Şirket, şu sıralar Olimpiyat oyunlarının başladığı yer olan Antik Olympia’da Yunan hükümeti ile birlikte artırılmış gerçeklik projesi üzerinde çalışıyor.