Avrupa'nın Gözdesi Elektrikli Renault Master Yenilendi: Yeni Batarya, Yeni İç Mekân ve Dahası...

Dördüncü nesliyle Avrupa ticari araç pazarının liderliğine oturan Renault Master, yenilenen hâliyle artık çok daha iddialı.

Avrupa genelinde büyük minibüs ve panelvan segmentinin zirvesine yerleşen dördüncü nesil Renault Master, başarısını taze tutmak için önemli bir donanım ve teknoloji güncellemesinden geçiyor.

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İster içten yanmalı ister yüzde yüz elektrikli olsun, sunduğu çoklu enerji platformu ve düşük işletme maliyetleriyle dikkat çeken ticari model, artık sürücü ve yolcularına çok daha ergonomik bir yaşam alanı sunmayı hedefliyor. Sürücü konforundan batarya kimyasına, güvenlik asistanlarından geri dönüşümlü parça kullanımına kadar Master ailesine eklenen yeni özellikler, aracı günlük ticari kullanımda çok daha pratik bir iş ortağı hâline getiriyor.

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İç mekân artık çok daha geniş

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Yenilenen Renault Master'ın iç mekânında yapılan en belirgin değişikliklerden biri orta konsolda karşımıza çıkıyor. Hem elektrikli Master E-Tech hem de otomatik şanzımanlı dizel versiyonlar, iç mekanda tam 90 mm daha fazla alan yaratan yeni bir orta konsol tasarımıyla geliyor.

Bu yeni yerleşim, özellikle ortada oturan yolcunun diz ve bacak mesafesini önemli ölçüde rahatlatarak uzun yolculuklardaki konforu artırıyor. Sürücülerin günlük hayatını kolaylaştırmak adına araca anahtarsız giriş ve çalıştırma sağlayan "Keycard" sistemi de donanımlar arasına dâhil edilmiş durumda.

Teknoloji tarafında ise otomatik şanzımanlı dizel ve elektrikli Master versiyonları, geliştirilmiş dijital gösterge paneliyle modern bir görünüme kavuşuyor. Güvenlik cephesinde ise çıta bir hayli yukarı taşınmış. Artık A sütununda yer alan bir iç kamera yardımıyla sürücü yorgunluk ve dikkat uyarısı aktif olarak çalışıyor.

Ayrıca direksiyon üzerinden kontrol edilebilen adaptif hız sabitleyici ve Auto-Hold fonksiyonuna sahip elektrikli park freni de opsiyon listesindeki yerini alıyor. Dizel otomatik versiyonları tercih edecek olan müşterilerin elektrikli park freni ve adaptif hız sabitleyici özelliklerine kavuşması için ise Eylül ayını beklemesi gerekecek.

Yeni batarya ve şasi seçenekleri

Renault, tamamen elektrikli Master E-Tech modelinin kalbinde de stratejik bir optimizasyona gitti. Avrupa'da üretilen ve markanın Batilly'deki fabrikasında monte edilen 87 kWh kapasiteli batarya, kapasitesini korurken orta düzeyde nikel içeren yeni bir batarya kimyasına geçiş yaptı. Bu yeni kimya sayesinde bataryanın ısı yönetimi iyileştirilirken şarj performansı da optimize edildi. Araçta standart olarak 11 kW çift yönlü (bidireksiyonel) AC şarj cihazı yer alırken, opsiyonel olarak sunulan 22 kW'lık şarj cihazı da artık çift yönlü enerji akışını destekliyor. Bu sayede Renault Master, bulunulan ülkeye bağlı olarak yıl sonundan itibaren V2G (Vehicle-to-Grid yani araçtan şebekeye) teknolojisiyle de uyumlu çalışabilecek.

Ticari kullanıcıların hayatını kolaylaştıran bir diğer detay ise hem kabinde hem de yük alanında sunulan 220 V priz çıkışı. Tam 3.500 Watt güç sağlayabilen bu priz sayesinde esnaflar ve teknik ekipler, şarjlı el aletlerini doğrudan araç içinde şarj ederek zamandan büyük tasarruf sağlayabilecekler. Ayrıca elektrikli ürün gamına, özellikle belediyeler ve şehir içi kullanımlar için daha erişilebilir bir alternatif sunan 40 kWh bataryalı yeni bir şasi kabin versiyonu eklendi.