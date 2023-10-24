Avustralya yakınlarında yer alan Argoland adındaki bir kara parçasının yeri, 155 milyon yılın ardından ortaya çıktı. Argoland, son dönemde peş peşe keşfedilen batmış topraklardan biri oldu.

Jeologlar, daha önceki çalışmalardan elde ettikleri verilere göre Avustralya'nın batısından kopmuş olan, 5.000 kilometrelik bir kara parçası olduğunu düşünüyorlardı. Bu kıtaya da Argoland adı verilmişti. Şimdi bu kıtaya ne olduğu ortaya çıktı.

Dünya üzerindeki kıtalar sabit değil, zaman zaman birbirlerine katılıp süper kıtalar oluşturan anakaralar, zaman zaman da parçalanıp sonrasında sular altında kalabiliyor. Jeologların uzun zamandır varlığından emin oldukları mikrokıtalardan biri olan Argoland da parçalanma sürecinde kaybolmuştu. Şimdi kıtanın yeri belli oldu.

Koca kıta kuzeye gitmiş

Argo Abisal Tabaka adı verilen ve okyanus tabanında bulunan plaka, Argoland'ın koptuktan sonraki akıbetini bulmak için inceleniyordu. Kıtanın kuzeybatıya doğru sürüklendiği belli olsa da, nereye gittiği tam olarak bilinmiyordu.

Avustralya açıklarındaki irili ufaklı adaların altında bir kıta bulamayan bilim insanları, bu nedenle araştırmalarını Güneydoğu Asya'ya yönlendirdi. Utrecht Üniversitesi'nden araştırmacılar, saha araştırmalarından elde ettikleri verileri kullanarak yeniden inşa modelleri oluşturdu. Sumatra, Borneo, Andaman Adaları bölgesinden gelen verileri kullanan araştırmacılar, ilginç sonuçlarla karşılaştı.

Bilim insanlarının "Argopelago" adını verdikleri bu yapının aslında hiçbir zaman tek bir birleşik toprak parçası olmadığı ortaya çıktı. Araştırmacılara göre Argoland, bundan 300 milyon yıl önce parçalanmaya başlayarak battı. Avustralya ve Güneydoğu Asya bölgesinde kıtaların parçalanma sürecinde ufak plakalara bölünerek ayrılması, bölgenin geçmişini keşfedebilmeyi zorlaştırıyor.