Avustralya'nın İlginç Bir Yer Olduğunu Gösteren Bilgiler

Özel manzaraları, dünyada eşi benzeri olmayan bölgeleri ile bildiğimiz Avustralya hakkında ilginç bilgiler listemizde, belki de daha önce aklınıza bile gelmeyen bilgileri bir araya derledik. Dünyanın en temiz havasına sahip adasından, en büyük resife sahip olmasına kadar oldukça özel detaylar bulunuyor.

Ülkeleri ön plana çıkaran özellikleri, belki de kısa süreli seyahatlerimizde o ülkeyi seçmemizde büyük rol oynuyor. İklimi, yerleşimi, yiyecekleri, kültürü ve daha birçok özelliği, tüm dünyadaki ülkeleri birbirinden kolaylıkla ayırmamızı sağlıyor. Bugün konumuz ise, Avustralya hakkında ilginç bilgiler. İkliminden, yerli insanlarının özelliklerine kadar Avustralya hakkında daha önce belki de hiç duymadığınız ilginç bilgileri bir araya derledik.

Avustralya hakkında insanların daha çok kıyıda yaşıyor olması gibi oldukça ilginç bilgiler yer alıyor. Ülkelere dışarıdan baktığımızda, her ne kadar bilindik özellikleri dikkatimizi çekmeyi başarsa bile, derinliklerine indiğimizde kimi zaman kötü, kimi zaman ise merak uyandıracak birçok bilgiye ulaşabiliyoruz. Dilerseniz lafı hiç uzatmadan, Avustralya hakkında ilginç bilgiler listemize geçelim.

Kayak meraklıları için Avustralya Alpleri vazgeçilmezdir

Avustralya dediğimizde, müthiş kıyıları ile yaz tatili müthiş bir tercih olduğu aklımıza geliyor. Ama Avustralya, yalnızca yazlıkçılar için değil aynı zamanda kış tatillerini sevenler içinde oldukça güzel avantajlar sunuyor. Avustralya Alpleri, kayak yapmayı seven insanlar için vazgeçilmez bir yer. Alplerin etrafına dizilen konaklama alanları, insanların rahat bir şekilde tatil yapabilmesi ve kayak sporunu gerçekleştirebilmesi için bulunuyor. Yeni Güney Galler ve Victoria’yı çevreleyen alpler, Avustralya’nın gözdesidir.

Avustralya yerlileri çoğunlukla kıyıda yaşamaktan keyif alıyorlar

Avustralya’da oldukça fazla sahil kasabası bulunuyor. Büyük Perth, Sidney ve Melbourne gibi bölgeler, Avustralya’nın sayılı hareketli bölgelerinden bazıları ve müthiş kıyıları, plajları ile de yerli ve yabancı insanlar tarafından tercih ediliyor. Yüzlerce sahil kasabası, Avustralya’ya gelen yazlıkçılar veya ülkenin yerli insanları için vazgeçilmez tatil alanlarından bazıları.

Yeni Güney Galler’de bulunan özel partileme plajları, sörf alanları ve daha birçok eğlence alanları kıyıda müthiş bir yaşam sürmelerini sağlıyor. Avustralya’nın merkezindeki büyük ve merkezi şehirleri geçtiğimizde, eğer keyfine düşkün birisiyseniz bu tarz sahil kasabalarında yaşamalısınız. Avustralya, bu konuda müthiş bir yer olmalı ki yüzlerce sahil kasabasına sahip.

Dünyanın en temiz havası Tazmanya’da

Sürekli şehir gürültüsünden, otomobiller ve fabrikalar yüzünden kirlenmiş şehir havasından zaman zaman sıkılabiliyoruz. Ama eğer Tazmanya adalarında yaşıyorsanız, böyle bir derdiniz olmuyor. Çünkü neredeyse Antartika kadar temiz bir havaya sahip olan Tazmanya, müthiş yürüyüş yolları, parkları, bahçeleri ile tercih edilebilecek bir alan. Özellikle, oldukça temiz havası ile Tazmanya’da geçirdiğiniz birkaç gün, sanki yıllar boyunca orada kalmışsınız gibi bir hava veriyor. Uzun yıllar boyunca şehir hayatında yaşadıysanız, Tazmanya sizin için vazgeçilmez olacak.

Dünyanın en büyük ekosistemi: Büyük Bariyer Resifi

Uzaydan bile görülebilecek büyüklükte olan Büyük Bariyer Resifi, toplamda 2500 bireysel resiften oluşuyor. Bu, Avustralyalılar tarafından bir gurur simgesi olarak tanımlanırken, ülkenin doğu kesimlerinin yarısına kadar uzanacak bir büyüklüğe sahip. Yüzücüler için oldukça fazla atlama alanlarına sahip olan bu bölge, oldukça fazla bölgeyi kapsıyor.

Mesela, resifi en baştan gezmeye başlamak istiyorsanız Cairns’e gitmeniz gerekiyor. Bununla birlikte, Townsville, Port Douglas ve Airle Beach gibi bölgelerde bulunan kıyı plajları, yine resifi görebileceğiniz bir manzaraya sahip. Bu resifin etrafında, renkli balıklar, kaplumbağalar ve resifi evi yapmış çoğu canlı ile beraber yüzme avantajına sahipsiniz.

60’ı aşkın şarap bölgesi

Avustralya’ya gittiğinizde, oldukça fazla şarap deneme imkanınız olacak. Çünkü, Avustralya’nın bazı bölgelerinde oldukça fazla şarap bulunuyor. Özellikle Yeni Güney Galler ve Vicrotia bölgesinde bulunan şaraplar arasında seçim yapmak oldukça zor diyebiliriz. Özellikle Avustralya’nın en pitoresk şarap bölgelerinin başında gelen Sauvignon Vert’ten Chardonnay’a kadar farklı üzüm çeşitleri ile şarap veren yaylalar, oldukça dikkat çekiyor.

Dünyanın en büyük kum adası olan Fraser Adası da Avustralya’da

Fraser Adası, kumlu kıyıları ile ilgileri üzerine toplayan nadir adalardan bir tanesi. Hervey Körfezi üzerinden bir tekne ile ulaşabileceğiniz bu müthiş ada, özel lezzetleri ve eşsiz manzarası ile Avustralya’nın vazgeçilmezlerinden bir tanesi. Beyaz kum kıyısıyla çevrili bu ada, berrak mavi sular ile süsleniyor. Adada oldukça fazla vahşi hayvanda bulunuyor. Elbette, kimileri sevilebilir durumdayken kimileri ile de mesafenizi korumanız gerekiyor.

Muhteşem tren yolculukları

Muhteşem dağlar, yeşillikler arasında tren yolculuğu yapmaya bayılıyorsanız Avustralya ilk tercihiniz olmalı. Sidney ve Perth bölgeleri arasında yapacağınız tren seyahati, belki de o güne kadar yaptığınız en iyi seyahat olacak. Bir tren yolculuğu esnasında Avustralya’nın çoğu manzarasını, güzelliklerini görmek mümkün.

Dünyanın en büyük savaş anıtı: Büyük Okyanus Yolu

Büyük Okyanus Yolu, müthiş manzaraları ve tarihi ile Avustralya’da bulunuyor. Birinci Dünya Savaşı sonrasında ülkelerine geri dönen askerler tarafından inşaa edilen Büyük Okyanus Yolu, savaşta kaybedilen askerlerin adına yapıldı ve günümüzde bu yol oldukça kullanıyor. Anlamlı tarihi ile birlikte, müthiş bir manzaraya sahip olan bu yol Avustralya’da oldukça ünlü rotalara sahiplik yapıyor.

Dünyanın en ilginç hayvanları Avustralya’ya özgü

Dünya’daki farklı hayvanlar Avustralya’ya ait. Örneğin, Yeni Güney Galler’in tarlalarına gittiğinizde bolca kanguru görebilirsiniz. Bununla birlikte koalalar, ornitorenklerde görebilirsiniz. Avustralya’da vahşi hayvan oldukça fazla bulunuyor. Özel rehberler ile birlikte, Avustralya’daki vahşi doğayı ziyaret ederek bu hayvanları görebilirsiniz. Bununla birlikte, vahşi hayvanat bahçelerinde de bu tarz hayvanların bazıları bulunuyor.

Bir o kadar da yerin altında olan kaya: Uluru

Uluru’da kimine göre manevi bir değer olan Uluru kayası, oldukça farklı bir tasarıma sahip. Avustralya’nın merkezinde, özel çalılıklar ile çevrili bu kaya Avustralya’nın kültürel merkezlerinden bir tanesi. UNESCO Dünya Mirası alanı olarak listelenen bu kaya, iki parçaya bölünmüş. Parçaların bir diğeri, diğer parçadan 16 mil uzaklıkla bulunuyor ve bu parça yerin altında.

Sizler için Avustralya hakkında ilginç bilgileri bir araya derledik. Avustralya, oldukça özel manzaralara ve tatil alanlarına sahip. Bununla birlikte, eğer bir yurtdışı tatili yapmak istiyorsanız, Avustralya sizin için en iyi tercihlerden birisi olabilir. Sizler Avustralya hakkında ne düşünüyorsunuz? Daha önce bir Avustralya seyahatiniz olduysa, deneyimlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.