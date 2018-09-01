Dünyanın kimi ülkeleri hem tanıdığı sosyal haklar ile hem de doğal yapısı ile herkese 'keşke orada yaşasam' dedirtiyor ve Finlandiya da o ülkelerden biri.

Bildiğiniz üzere son dönemde tüm dünyada kuzey ülkelerinin popülaritesi artmış durumda. Özellikle doğal güzellikleri, sosyal yaşam, ğitimin kalitesi ve refah düzeyi ile de dünyanın en yaşanılası ülkeleri genelde kuzeyden çıkıyor. Finlandiya da o ülkelerden biri ve yemyeşil ormanları seven herkes bir gün bu güzel ülkeyi en azından gidip görmek istiyor. Peki Finlandiya'yı bu kadar görülesi ve yaşanılası yapan nedir? Finlandiya'nın %75'i yemyeşil ormanlarla kaplı Ülkede toplamda 187,888 adet göl var. Finlandiya'da doğa ile iç içe yaşam herkesin doğal hakkı olarak görülüyor ve insanlar dışarıda çok vakit geçiriyor. Ölüm oranı en düşük ülkelerden ikincisi Finlandiya. Finlandiya'da ebeveynler ücretsiz toplu taşıma ve bebekler için temel ihtiyaç paketleri gibi pek çok hakka sahip. Ülke aynı zamanda geri dönüşüm konusunda en ileri ülkelerden birisi. Kadınların oy kullanma hakkını ilk kazandıkları ülke de Finlandiya. İLGİLİ HABER Kadınlar, Gelir Eşitsizliği Olan Yerlerde Daha Fazla 'Seksi' Selfie Çekiyor Ülkede aynı zamanda dünyanın en etkiyelici manzaralarından olan kuzey ışıklarını izlemek mümkün. Ülke aynı zamanda eğitim sistemi ile de dünyanın en iyileri arasında kabul ediliyor. Tüm bunların sonucunda, şaşırtıcı olmasa da Finlandiya pek çok ankette dünyanın en mutlu ülkesi olarak anılıyor. Gerçekleştirilen anketler ve araştırmalar sonucunda Finlandiya, dünyanın en sevilen ülkeleri arasında genellikle ilk sırada yer alıyor. İLGİLİ HABER ABD Medyasına Göre Dünyanın En Güçlü 20 Ülkesi: Türkiye Kaçıncı Sırada?

Kaynak : https://www.buzzfeed.com/terripous/finland-facts?utm_term=.yl5KX39Y3#.eo0VW2E62

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