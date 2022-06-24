Avustralya Rekabet ve Tüketici Komisyonu (ACCC) Samsung Avustralya'nın Galaxy telefonların suya dayanıklı olduğunu gösteren reklamları sebebiyle 9,65 milyon dolar ceza verdi. Buna sebep olarak ise reklamların yanıltıcı olması gösterildi.

Hepimizin bildiği gibi artık dünya üzerindeki insanların tamamına yakını akıllı telefon kullanıyor. Bu nedenle de teknoloji devleri sundukları özellikler ile kullanıcılarını kendi cihazlarına çekmeye çalışıyor. Suya dayanıklı olma özelliğine sahip telefonlar da oldukça sık karşılaşılan bir soruna çözüm buldukları için tercih edilebiliyor.

Şimdi gelen haberler ise akıllı telefon pazarında lider şirketlerden olan Güney Kore merkezli Samsung’un bu konuda başının ağrıdığını ortaya koyuyor. Buna göre Samsung Avustralya, Galaxy modellerinin suya dayanıklı olduğu iddialarının yanıltıcı olduğu gerekçesiyle milyonlarca dolarlık cezaya çarptırıldı.

Samsung'a yanıltıcı reklam gerekçesiyle 9,65 milyon dolar ceza

Çoğu Samsung telefonu ‘suya dayanıklı’ olarak lanse ediliyor ve bu cihazların su altında belli koşullarla kullanılabileceğini belirtiliyor. Bu modeller, diğer telefonlarda olduğu gibi suya dayanıklılık seviyelerini gösteren IP değerleriile piyasaya sürülüyor. Ancak bu testler havuz, deniz gibi yerlerin aksine laboratuvarlarda gerçekleştiriliyor ve gerçek hayatta öngörülemeyen sonuçların oluşmasının önüne geçemeyebiliyor.

Avustralya Rekabet ve Tüketici Komisyonu (ACCC) da yaptığı bir basın açıklamasıyla, bu konuda yapılan yanıltıcı reklamlar nedeniyle Samsung’a 9,65 milyon dolar ceza verdiğini duyurdu. ACCC ayrıca Samsung Avustralya’nın telefonların havuz ve deniz suyuna maruz kaldığında arızlanabileceğini kabul ettiğini ekledi.

ACCC tarafından yapılan açıklamalarda, şirketin Mart 2016 ve Ekim 2018 arasında sosyal medya ve kendi internet sitesi gibi birçok platformda, telefonların deniz ve havuzlarda kullanılabileceğini söyleyen dokuz reklamın yayınlandığını aktardı. Bunun ardından da birçok kullanıcıdan telefonların suya temas etmesinin ardından arızalandığını belirten şikâyetler alındığı aktarıldı. Ek olarak gelen yüzlerce şikayette, Galaxy telefonların tamamen çalışmayı durdurduğunun ifade edildiği de açıklamalarda yer aldı.

Son olarak ACCC Başkanı Gina Cass-Gottlieb de açıklamalarında “Samsung Avustralya’nın reklamları, cihazların gerçekten zarar görme ihtimaline rağmen onları deniz ve havuzda kullanan insanları içerdi. Bu ceza, işletmelerin ürünleri hakkındaki iddiaları kanıtlaması gerektiğinin bir hatırlatıcısıdır. ACCC, tüketicileri yanlış yönlendiren işletmelere yaptırım uygulamaya devam edecek” ifadelerini kullandı.