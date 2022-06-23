Samsung, Dünyanın İlk Kablosuz Ev Sinema Sistemini duyurdu

Samsung, Dolby Atmos teknolojisiyle süslediği yeni ses sistemlerini duyurdu. Üstelik Q serisi ses sistemleri, dünyada ilk kez bu teknolojiye sahip kablosuz ses sistemi olma özelliğini taşıyor.

Müzik dinlemek neredeyse hepimizin vazgeçilmez alışkanlıklarından biri. Teknolojinin önde gelen şirketleri de müzik deneyimimizi her geçen gün bir üst seviyeye çıkartan gelişmelerle karşımıza çıkmaya devam ediyor.

Bu gelişmelerin belki de en önemlilerinden biri şüphesiz ki kablosuz kulaklıklardı. Uzun bir süredir hayatımızda olan kablolu kulaklıklar, gerek kablolarının düğüm olması gerekse kabloda yaşanan kopukluklar sonrası kısa sürede bozulmalarıyla oldukça can sıkıcı olabiliyordu. Ancak kablolar sadece kulaklıklarda değil hayatımızın pek çok alanında mevcut. Samsung ise bu alanı bir miktar daha daraltmaya hazırlanıyor.

Samsung’un ilk kablosuz ev sinema sistemi karşınızda!

Samsung’un yeni S ve Q serisi ev sinema sistemleri sistemleri, oldukça ince ve şık bir tasarıma sahip. Ancak ev sinema sistemlerinin ek artısı bu değil.Dolby Atmos özelliğiyle ses deneyimini üst düzey bir seviyeye taşıyan Samsung, evlerimizde gördüğümüz kablo yığınlarından da bizleri bir miktar daha kurtarıyor. Q serisi sistemler, bu amaçla kablosuz ağ teknolojisine sahip olarak üretildi. Ancak yeni kablosuz ses sistemlerinin yalnızca Samsung TV'lerle uyumlu olmasını bekleyebiliriz.

Yeni Q serisi, Samsung’un sevilen S serisine kıyasla %60 oranında daha ince bir tasarım sunuyor. Ek olarak evinize sinema deneyimini sunmak amaçlı olarak da üç boyutlu bir ses atmosferi yaratılmasına olanak sağlanıyor. Ancak yeni ev sinema sistemlerinin şu anda sadece Hindistan’daki satış fiyatı belli. Hindistan’da Q990B, Q930B, Q800B, Q700B ve Q600B 31.990 Hindistan rublesi (7.092 TL), S801B ve S61B serisi için ise 24.990 Hindistan rublesinden (5.542 TL) başlayan fiyatlarla satışa sunulacak. Türkiye fiyatları ise henüz belli değil.