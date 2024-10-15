Güneş enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına olan ilgi gitgide artıyor. Bu içerikte ise, oldukça yenilikçi bir güneş paneli teknolojisinden bahsedeceğiz.

Bahçenizde devasa bir teknolojik ayçiçeği gibi duran ve güneş ışığını yakalayıp elektriğe çeviren bir sistem düşünün.

Smartflower isimli yenilikçi güneş paneli hem tasarımı hem de teknolojisiyle âdeta güneş enerjisini sanatla buluşturarak bu hayali bir gerçeğe dönüştürüyor.

Smartflower, ilk kez 2014 yılında Viyana’da geliştirilmiş bir güneş paneli olarak öne çıkıyor.

Tasarımın arkasındaysa doğadan ilham alan bir mühendislik yatıyor.

Ayçiçeği gibi davranan bu güneş paneli, güneşi takip ediyor ve sabahları yapraklarını açarak gün boyu güneş enerjisini toplamasının ardından akşamları yapraklarını kapatıyor.

Ev sahipleri ve büyük şirketler tarafından tercih edilen bu sistemin, elektrik şebekesine bağlanabildiği gibi şebekeden bağımsız kullanıma da uyumlu olduğu söyleniyor.

Smartflower isimli bu sanatsal güneş panelleri şu anda ticari ve bireysel kullanımlar için piyasada yer alıyor.

Smartflower yaklaşık 5 metre yüksekliğinde ve 12 panelden oluşan yapraklara sahip.

Bu yapraklar, güneşin hareketlerini takip eden çift eksenli bir izleme sistemine sahip olduğundan, bu teknoloji sayesinde sabit güneş panellerine kıyasla %40 daha fazla enerji üretilebiliyor.

Yıllık ortalama enerji üretimininse 3.400 ile 6.200 kWsa arasında değiştiği belirtiliyor.

Bu miktarlarında bir evin yıllık elektrik ihtiyacını rahatlıkla karşılayabileceği söyleniyor.

Smartflower isimli panellerin dikkat çekici teknolojisi bunlarla sınırlı değil.

Ayrıca, panellerin günün sonunda kapanırken alt tarafında yer alan fırçalar sayesinde kendilerini temizleyebilmelerini sağlayan otomatik bir temizleme sistemine de sahip olduğu belirtiliyor.

Bu sayede geleneksel güneş panellerinde karşılaşılan toz, kir, polen veya kuş pisliği gibi performansı düşüren kirlilik unsurların sistemden uzaklaştırılması sağlanarak enerji üretim kapasitesi arttırılıyor.

Smartflower ayrıca kendini koruma özellikleri ile de dikkat çekiyor.

Örneğin, sistemde yer alan sensörler ile rüzgâr hızı sürekli olarak izleniyor ve hızı saatte 54 km'yi aştığında, Smartflower otomatik olarak kapanabiliyor.

Böylece, sert rüzgarların panellere zarar verme riski de en aza indirilmiş oluyor.

Sonuç olarak, Smartflower, sıradan güneş panellerinin çok ötesinde bir teknoloji sunarak estetik ve yüksek performansı bir araya getiriyor.

Bu sayede de güneş panellerinin geleceğine ışık tutarak, yeşil enerjiye geçişte önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

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