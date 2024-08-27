Bir evde en önemli unsurlardan biri de şüphesiz ki ısı yalıtımı. Bu içerikte, ısı yalıtımı konusunda devrim yaratacak bir teknolojiden bahsedeceğiz.

Columbia Üniversitesi’nde yapılan araştırmalar sonucunda binalarda ısı yalıtımını kolaylaştıracak yeni bir çözüm geliştirildi.

Qilong Cheng ve ekibi tarafından geliştirilen zikzak desenli duvarlar, ısı yalıtımı konusunda ciddi farklar yaratacak gibi görünüyor.

Bu duvarların kullanıldığı binaların normal duvarlara göre 3°C daha serin kalabildiği söyleniyor.

Ekstra hiçbir enerji kullanılmadan, yalnızca yeni geliştirilen zikzak desenli duvarlar kullanılarak ciddi bir serinleme sağlandığı belirtiliyor.

Bu yaklaşım ile, daha serin binalara sahip olmanın mümkün olacağı ve soğutma için kullanılan enerjiyi azaltmanın mümkün olacağı söyleniyor.

Ek olarak, enerji tüketimini azaltacağından çevresel açıdan olumlu etkisi olacağı da belirtiliyor.

Küresel ısınmayla birlikte soğutma sistemlerine duyulan ihtiyacın arttığı düşünüldüğünde, bu yeni teknolojinin olumlu etkisi öne çıkıyor.

Dünya ısındıkça klima vb. soğutma sistemlerinin kullanımının arttığı ve soğutmadan kaynaklanan sera gazı emisyonlarının da 2050 yılına kadar katlanarak artacağı söyleniyor.

Bu sebeple, çatıları beyaza boyamak vb. enerji gerektirmeyen pasif soğutma çözümlerinin yetersiz kaldığı durumda bu yeni teknolojinin hem ekonomik hem de çevresel açıdan olumlu sonuçları olacağı söyleniyor.

Peki zikzak duvarlar ısı yalıtımını nasıl sağlıyor?

Duvarlar, zemine paralel olarak uzanan ve yandan bakıldığında zikzak şekline sahip bir dizi çıkıntıya sahip olacak şekilde tasarlanıyor.

Bunun sebebiyse, yukarıya bakan zikzakların bol miktarda ısı yayan bir yüzeye sahip olması ve aşağıya bakan zikzaklarınsa ısıyı emmek yerine yansıtan bir yüzeye sahip olması.

Özetle, Cheng ve ekibinin geliştirdiği bu teknoloji, sıcak iklimli ülkeler için vazgeçilmez olmaya aday gibi görünüyor.

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