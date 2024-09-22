Gezegenimizin uydusu Ay'ın yüzeyinde neredeyse her yerde suyun izi ortaya çıktı.

Uzayda yaşam için ilk aradığımız şeylerden biri sudur. Su olmadan yaşamımızı devam ettirmemiz mümkün olmadığı için ya hâlihazırda su olan ya da su elde etmenin mümkün olduğu hedefler seçiyoruz. Dünya'dan sonra insanların üzerinde kalıcı olarak yaşayabileceği ilk gök cismi ise sürpriz bir şekilde Ay olabilir.

Ay'daki yapıların mineraloji haritaları incelendiğinde, en çok Güneş ışığına maruz kalan bölgeler de dahil olmak üzere, uydumuzun yüzeyinde her yerde su ve hidroksil (bir hidrojen ve bir oksijenden oluşan yapı) keşfedildi.

Ay'da yaşam için önemli rol oynayabilir

Bu keşif birden fazla anlama geliyor. Öncelikle bu yapıların varlığı, Ay'ın jeolojik tarihini ve devam eden jeolojik süreçlerini daha kolay anlayabilmeyi mümkün kılacak. Böylece gelecekteki insanlı görevlerde bu durum da göz önüne alınacak.

Gezegen Bilimleri Enstitüsü'nden Roger Clark, "gelecekteki astronotlar, neredeyse (Ay'ın) ekvator bölgesinde bile bu zengin su kaynaklarını kullanabilecekler," dedi. Geçmişte Ay yüzeyinde suyun sadece kutup bölgelerinde, özellikle çok az ışık alan kraterlerde bulunabileceği düşünülüyordu. Keza ay üslerinin de kutup bölgelerine yakın kurulması planlanıyordu.

Ay yüzeyinde elbette ki sıvı halde su bulunmuyor, yani uydumuzun yüzeyinde nehirler, göller ya da göletler yer almıyor. Öte yandan gök cisminin içinde bol miktarda suyun sıkışıp kaldığı belirtiliyor. Yani gelecekte bu suyu ayrıştırmayı sağlayacak sistemler, gelecekteki çalışmalarda önemli rol oynuyor.

Araştırmada kullanılan veriler, Chandrayaan-1 uzay aracının M3 (Moon Mineralogy Mapper - Ay Mineraloji Haritalandırıcı) enstürmanı ile toplandı. Ekip ayrıca su yapılarının Ay'da özel kayalar oluşturduğunu da belirtti. Araştırma The Planetary Science Journal'de yayımlandı.