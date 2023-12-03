ABD Deniz Araştırma Laboratuvarı, yaptığı araştırma ile Ay yüzeyindeki kayaların hidrojeni tuttuğunu keşfetti. Bu araştırma, Ay yüzeyinde yapılan araştırmalara ışık tutuyor.

Dünya gezegeni dışında başka yaşam formlarının olup olmadığı araştırılırken, insanlığın uzayda başka gezegenlerde yaşayabilme ihtimali de merak konusu. Araştırmacılar, bu merak ile Ay'ın yüzeyinde hidrojen barındıran kayalar keşfetti. Apollo uzay aracının keşfettiği bu kayalar, Güneş'ten kopan parçalardan oluşuyor.

Araştırmacılar, bu kaya parçalarında bulunan hidrojenin, her ne kadar az da bulunsa Ay'daki oksijen ile birleşebilme ihtimali üzerinde yoğunlaştılar.

Apollo ile Ay'dan tam 382 kilo kaya getirildi.

Getirilen kaya örneklerinin bir kısmı incelendi. Geri kalan kısmı ise ilerleyen zamanlarda yapılacak araştırmalar için muhafaza edildi. Katherine D. Burgess ve ekip üyeleri Brittany A. Cymes ve Rhonda M. Stroud liderliğindeki ABD Deniz Araştırma Laboratuvarı ekibi, Ay'daki oksijen ile Güneş'ten kopan parçaların barındırdığı hidrojen ile birleşince suyun oluşabileceğini söylediler.

İncelenen örnekler için transmisyon elektron mikroskobu kullanıldı. Bu mikroskop, elektron parçacık ışınlarından faydalanıyor. Böylelikle örnekleri görselleştirmek ve inceleme görselleri oluşturmak, araştırmacıların işini kolaylaştırıyor.

Uzayda hava koşulları keşfedilmiş olabilir!

Apatit ve merrillit minerallerinin tanelerini inceleyen araştırma ekibi, Güneş'in oluşturduğu rüzgâr nedeniye uzayda hava koşullarının olduğunu keşfettiler. Güneş'in oluşturduğu rüzgâr, saatte 1,6 milyon km'ye varan hız ile Güneş'ten dışarıya doğru fırlayan yüklü parçacıklardan oluşuyor.

Güneş'in oluşturduğu rüzgâr ile kopan parçalarda görülen hidrojen, araştırmacıların ilerleyen süreçlerde yapacağı keşiflere ve belki de Ay'da yaşam formunun oluşmasına ışık tutabilir.