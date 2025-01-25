Modüler tasarımlı Windows el konsolu AYANEO 3 tanıtıldı. LCD ve OLED ekran seçenekleriyle sunulan cihaz, farklı işlemci seçeneklerine sahip.

Çin merkezli teknoloji şirketi AYANEO, düzenlediği bir etkinlikte dünyanın ilk modüler Windows el konsolu olan AYANEO 3 modelini duyurdu.

LCD ve OLED ekran seçenekleriyle sunulan cihaz, özelleştirilebilir tasarımı ve donanım özellikleriyle dikkat çekiyor. Fiyatlar 690 dolardan başlıyor.

AYANEO 3 özellikleri

AYANEO 3, "Magic Module" adı verilen yenilikçi modüler tasarımı sayesinde kullanıcılarına esneklik sunuyor. Konsolun ABXY tuşları çıkarılabiliyor ve yeniden düzenlenebiliyor, böylece 56 farklı kontrol düzeni oluşturulabiliyor. Aynı zamanda iki kademeli tetik tuşları, donanım seviyesinde klavye-fare modu ve manyetik motor gibi özelliklerle donatılmış.

Cihaz, 7 inç boyutundaki çerçevesiz ekranıyla modern bir tasarım sunuyor. LCD modelde 120 Hz, OLED modelde ise 144 Hz yenileme hızı sağlayan bu ekran, yüksek görsel performans vadediyor. Ses konusunda da iddialı olan cihaz, HyperSound 2.0 çift hoparlör sistemiyle geliyor.

AYANEO 3, iki farklı işlemci seçeneğiyle kullanıcılarla buluşuyor. AMD Ryzen 7 8840U işlemcili model, 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanı ile gelirken, başlangıç fiyatı 690 dolar olarak belirlenmiş. Daha yüksek performans isteyenler için AMD Ryzen AI 9 HX 370 işlemcili, 32 GB RAM ve 1 TB depolama alanına sahip model 1240 dolarlık bir fiyatla sunuluyor.

Cihazın Çin’de ön siparişleri başlamış durumda ve 415 dolar depozito ile sipariş verilebiliyor. Resmi satışların ise Nisan 2025’te başlaması planlanıyor. AYANEO 3’ün global pazara ne zaman sunulacağı ise şimdiden merak konusu oldu.