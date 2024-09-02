Aztekler, İnkalar ve Mayalar Zamanına Göre Gelişmiş Medeniyet Olmalarına Rağmen Tekerleği Neden İcat Edemedi?

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Tekerleğin yaklaşık 5.500 yıl önce icat edildiğini biliyor muydunuz? Peki, neden Aztekler, İnkalar ve Mayalar gibi ileri medeniyetler bu büyük icadı yapmadılar?

Tekerlek, insanlığın en önemli buluşlarından biri olarak kabul edilir. Ancak bu mucizevi icat, Amerika kıtasında gelişen büyük uygarlıklar tarafından kullanılmamıştır. Peki, neden?

İşte bu sorunun cevabı, o dönemki koşullarda ve bu toplumların yaşam biçimlerinde saklı...

Tekerleğin icadı, insanlık tarihinin önemli bir dönüm noktasıdır.

Tekerlek

Mezopotamya’da ortaya çıkan bu buluş, binlerce yıl boyunca medeniyetlerin gelişimini hızlandırdı. Ancak Aztekler, İnkalar ve Mayalar gibi büyük Amerikan uygarlıkları, tekerleği icat etmediler. Bunun sebebi, onların bu icada ihtiyaç duymamış olmalarıdır.

Bu toplumlar, hayvan gücüyle taşınabilecek araçlara sahip değillerdi. Örneğin Avrasya’da; atlar, öküzler ve inekler, tekerlekli araçları çekebilecek güce sahipti.

Ancak Amerika kıtasında böyle hayvanlar yoktu. Lamalar, yük taşımada etkili olsalar da tekerlekli araçlar için uygun değildiler. Bu nedenle bu toplumlar, tekerleği kullanmayı düşünmemiş olabilirler.

Amerikan kıtasındaki coğrafi koşullar da tekerleğin icat edilmemesinde önemli bir rol oynadı.

Maya antik medeniyeti

İnka Yolu gibi yollar, dağlık And Dağları'nda yer alıyordu ve tekerlekli araçlar için uygun değildi. Yollar, basamaklarla ve asma köprülerle doluydu ki bu da tekerlek kullanımını neredeyse imkânsız hâle getiriyordu.

Mayalar ve Aztekler ise daha çok yaya yolları ve su yollarını kullandılar. Özellikle Aztekler, Tenochtitlan gibi büyük şehirlerine kanolarla ulaşmayı tercih ediyorlardı. Bu koşullar altında tekerlekli araçlara ihtiyaç duyulmadı.

Avrupalılar Amerika kıtasına geldikten sonra tekerlek bu topraklarda da yaygınlaştı.

Antik tekerlek

Ancak bu değişim hemen olmadı. Tekerleğin kullanımı, geleneksel yöntemlerle uzun bir süre devam etti. Bugün bile, Yucatán Yarımadası'nın bazı bölgelerine araçla ulaşmak mümkün değildir ve Machu Picchu gibi yerler hala sadece yürüyerek ziyaret edilebilir.

Aztekler, İnkalar ve Mayalar tekerleği icat etmemiş olsalar da bu onların gelişmiş medeniyetler kurmalarına engel olmadı.

Kaynak: BIG THINK

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