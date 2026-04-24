Birleşik Arap Emirlikleri, önümüzdeki iki yıl içinde devlet hizmetlerinin ve kamu operasyonlarının %50’sini otonom yapay zekâ sistemlerine devredeceğini açıkladı. Ülke, bu hamleyle yapay zekânın yalnızca tavsiye veren değil, işlem yürüten bir “devlet ortağı” hâline gelmesini hedefliyor.

Birleşik Arap Emirlikleri, yapay zekâ konusunda bugüne kadar gördüğümüz en iddialı devlet hamlelerinden birini duyurdu. Ülke, yalnızca bazı kamu işlemlerini dijitalleştirmekle kalmayacak; devlet hizmetlerinin, kamu sektörlerinin ve operasyonların yarısını otonom yapay zekâ sistemleriyle yürütmeye başlayacak.

Daha da dikkat çekici olan kısım ise bu dönüşüm için verilen süre. BAE, tüm bu sistemi iki yıl içinde hayata geçirmeyi hedefliyor. Yani yapay zekâ, ülkede yalnızca vatandaşlara bilgi veren bir sohbet botu olmayacak; bazı kamu süreçlerinde kararları destekleyen, işlemleri takip eden ve hizmetleri hızlandıran aktif bir rol üstlenecek.

Yapay zekâ, devletin “yürütücü ortağı” olacak

BAE Başbakanı ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum tarafından yapılan açıklamaya göre ülke, bu sistemle birlikte dünyada Agentic AI modellerini devlet ölçeğinde kullanan ilk hükümetlerden biri olmayı hedefliyor. Agentic AI, klasik yapay zekâ araçlarından biraz daha farklı çalışıyor.

Bugün kullandığımız birçok yapay zekâ aracı, çoğunlukla bizden komut alıyor ve buna göre yanıt üretiyor. Agentic AI ise belirli hedefler doğrultusunda süreci takip edebilen, analiz yapabilen, öneri sunabilen ve bazı görevleri insan müdahalesi olmadan yürütebilen sistemleri ifade ediyor.

Elbette burada asıl mesele, yapay zekânın hangi işlemlerde ne kadar yetkiyle kullanılacağı olacak. Çünkü devlet hizmetleri söz konusu olduğunda hız kadar veri güvenliği, mahremiyet ve denetim de büyük önem taşıyor. BAE’nin yeni modeli, bu açıdan da yakından takip edilecek.

Tüm kamu çalışanlarına yapay zekâ eğitimi verilecek

Plan yalnızca teknolojik altyapıdan ibaret değil. BAE, federal hükümet çalışanlarının tamamına özel yapay zekâ eğitimleri verecek. Böylece kamu personelinin bu yeni sistemlerle çalışması, süreçleri yeniden tasarlaması ve üretken yapay zekâ araçlarını etkin şekilde kullanması hedefleniyor.

Ayrıca bakanlar, genel müdürler ve federal kurumlar da bu dönüşüme ne kadar hızlı uyum sağladıklarına göre değerlendirilecek. Yani yapay zekâya geçiş, yalnızca teknik ekiplerin değil, doğrudan devlet yönetiminin de performans kriterlerinden biri hâline gelecek.

Uygulama iki yıl boyunca özel ekip tarafından takip edilecek

Bu büyük dönüşümün uygulanmasını BAE Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur bin Zayed Al Nahyan denetleyecek. Süreci takip etmek için ise BAE Kabine İşleri Bakanı Muhammed El Gergavi liderliğinde özel bir görev gücü oluşturuldu.

Aslında bu duyuru, BAE için bir anda ortaya çıkan bir fikir değil. Ülke, 2017 yılında Yapay Zekâ Stratejisi’ni açıklamış ve yapay zekâyı kamu hizmetleri için resmî bir öncelik hâline getirmişti. Daha sonra dijital ekonomi, uzaktan çalışma uygulamaları ve yapay zekâ odaklı bakanlık yapılanmalarıyla bu alanı daha da güçlendirdi.

Eğer planlandığı gibi işlerse vatandaşlar birçok devlet işlemini daha hızlı tamamlayabilir. Başvuruların değerlendirilmesi, kurumlar arası veri paylaşımı, belge kontrolleri ve rutin kamu hizmetleri yapay zekâ destekli sistemlerle çok daha kısa sürede sonuçlanabilir.

Ancak bu kadar büyük bir dönüşüm, beraberinde önemli soruları da getiriyor. Yapay zekânın verdiği kararlar nasıl denetlenecek? Hatalı bir işlem olduğunda sorumluluk kimde olacak? Vatandaşların kişisel verileri nasıl korunacak? BAE’nin önümüzdeki iki yılda vereceği cevaplar, diğer ülkeler için de örnek olabilir.