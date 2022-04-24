Bahar alerjisi, tam da içinde olduğumuz ilkbahar aylarında çok yaygın görülen bir hastalık. Polenlerin etrafta gezindiği bu dönemde pek çok insan bahar alerjisine yakalanabiliyor. Hadi gelin şimdi bu hastalığı yakından tanıyalım.

Soğuk bir kış mevsiminin ardından havalar yeniden ısınmaya başladı. Havaların ısınmasıyla birlikte sadece biz insanlar evlerimizden çıkmaya başlamadık. Aynı zamanda doğa da uyandı. Çiçekler açmaya, ağaçlar yeşermeye başladı. Güneş bedenimizi daha etkili bir şekilde ısıtmaya başladı.

Doğanın uyandığı dönem olan ilkbahar çok güzel olsa da elbette bazı sorunları da beraberinde getiriyor. Doğanın uyanması demek her yere polenlerin saçılması, toprağın canlanıp canlı yaşamını her ölçüde artırması anlamına geliyor. Bu durum Dünya için çok iyi olsa da özellikle bazı insanların bahar alerjisine yakalanmasına neden olabiliyor. Bugün sizlere neden bahar alerjisine yakalandığımızı, risklerinin ne olduğunu ve nasıl korunmamız gerektiğini açıklayacağız.

Her sene bahar döneminde görülen bahar alerjisi nedir?

Öncelikle cevaplamamız gereken bir soru var: Alerji nedir? Alerji, normalde zararlı olmayan maddelere karşı vücudumuzun aşırı tepki vermesidir. Bu aşırı tepki, duruma bağlı olarak tek bir bölge olabileceği gibi bazen de tüm vücudu etkisi altına alabilir. Bahar alerjisi de bahar döneminde adeta fışkıran yaşamın sonucunda etrafta dolaşan polenlerden kaynaklanan bir alerji çeşididir.

Bahar alerjisine yakalandığınızı nasıl anlarsınız?

Pek çok rahatsızlıkta olduğu gibi bahar alerjisinde de bazı belirtiler açığa çıkar. Bu belirtiler arasında burun tıkanıklığı, hapşırma nöbetleri gibi ana belirtiler vardır, ancak bahar alerjisinin belirtilerine baktığımızda bunlar dışında pek çok farklı belirtiyle de karşılaşabiliriz. Bu belirtilerden bazıları şunlar;

Burun ve gözlerde kaşıntı

Burun tıkanıklığı

Hapşırma nöbetleri

Uyku bozukluğu

Öksürük

Baş ağrısı

Sinüslerde baskı oluşturma

Gözaltı çevresinin şişerek mavimsi bir renge bürünmesi

Burunda sulu akıntı

Koku ve tat duyularında azalma

Damak, gırtlak gibi ağız bölgelerinde kaşıntı

Bahar alerjisinden nasıl korunabilirsiniz?

Bahar alerjisinden korunmanın en iyi yolu, polenlerden olabildiğince uzak kalmaktır. Öncelikle hangi polene alerjiniz olduğunu bilmek gerekiyor. Bunun için alerji testi yaptırmalısınız. Sonrasında polenlerin çok sık olduğu sabahla öğlene kadar olan vakitte mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamak alerjen maddeye maruz kalmanızı engelleyeceği için güzel bir alternatif olacaktır. Dışarı çıktıysanız da eve geldiğinizde hızlıca yüzünüzü bol su ile yıkayın.

Bu süreçte ağızdan nefes almak yerine, havayı bir nevi süzmeyi sağlayan burnunuzdan nefes alıp vermeye çalışmalısınız. Eğer göz bölgenizde alerji varsa evden çıkarken güneş gözlüğü takmalısınız. Dışarıdan eve geldiğinizde yüzünüzü yıkamanız haricinde üzerinizdeki kıyafetleri de çıkarıp yıkamanızda fayda var. Bu dönemde mecbur kalmıyorsanız klima kullanmamalısınız. Bunlarla birlikte doktora giderek alerjen ilaçlar almanız gerektiğini hatırlatalım.

Neden bahar alerjisine yakalanırız?

Her ne kadar çok basit bir şeymiş gibi görünse de alerji, son derece riskli bir hastalıktır. Bu sebeple dikkatli olmalıyız. İmmün sistemimiz normalde vücudumuza giren bakteri, virüs gibi mikroplara karşı savaşır. Bizi zararlı maddelere karşı koruyan bu savunma mekanizması bazen farklı davranmaya başlayabilir. İmmün sistemimiz aslında zararlı olmayan maddelere karşı abartılı tepkiler vermeye başlarsa alerjik reaksiyon göstermeye başlarız. Polen, hayvan tüyü, fındık gibi gıdalar, küf gibi maddeler en sık alerjik reaksiyona neden olan maddeler arasında yer alır. Vücudumuz aslında bize zarar vermeyen maddelere karşı savaşır ve bunun sonucunda kızarıklık, kaşıntı, spazm, göz yaşarması, hapşırma gibi durumlar ortaya çıkmaya başlar.

Bahar döneminde doğanın uyandığını söylemiştik. Bu uyanma sonucunda etraf bitkilerden kopup havada uçuşan polenlerle dolmaya başlar. Genelde ağaç ve çimenlerden yayılan polenler, bahar alerjisinin başıca sebebidir. Polenler havada uçuşarak burun, göz ve boğazımıza yapışarak birikir ve alerjik reaksiyona neden olur.

Bahar alerjisine karşı tedavi yöntemleri ne?

Bahar alerjisi, diğer adıyla "Alerjik rinit", doktor kontrolünde gerçekleştirilecek uzun süreli bir tedaviyle aşılabiliyor. Tedavide alerjenlerden korunmak için kortizonlu spreyler ve antialerjik ilaçlardan faydalanılıyor. Bu noktada hasta bağışıklık sistemini güçlendirmeli. Bol bol su tüketimi ile birlikte A,B,C ve E vitamini yönünden zengin besinler tüketmelidir.

Bu süreçte alerjenlerden uzak kalınmalı, alkol ve sigara tüketilmemelidir. Bazı hastalarda immünoterapi, yani aşı uygulamasına başvurulabilir. Aşı yapılan hastalar, genelde alerji ilaçlarıyla kontrol altına alınamayan bireylerden oluşur. Bahar alerjisi tedavi edilmezse tekrarlar ve sinüzit, otit ve astıma neden olabilir.

Bugün sizlere bahar alerjisinin neden olduğunu, belirtileri ve tedavi yöntemlerini açıkladık. Peki sizler bu içeriğimizi faydalı buldunuz mu? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı unutmayın.

Kaynak: 1, 2, 3