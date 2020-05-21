Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, internet hizmeti hakkında bazı önemli bilgiler paylaştı. Bakan’ın açıklamalarında en önemli detay ise önümüzdeki 3 yıl içindeki internet hızındaki artış hedefi oldu.

Ülkemizde internet altyapısı, özellikle koronavirüs döneminde büyük bir testten geçiyor. Bölgeden bölgeye değişiklik gösteren internet, bazı yerlerde 100 Mbit/s gibi yüksek hızlar sunarken, bazı yerlerde de 1 Mbit/s’i bile zar zor veriyor. Fiber altyapının olmadığı yerlerde yaşanan sorunlar, internet kullanıcıları açısından adeta işkence yaratıyor. Bugün Kamu Bilişim Derneği tarafından düzenlenen Kamu Bilişim Dijital Zirvesi’nde konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, internet altyapısının geleceğiyle ilgili açıklamalar yaptı.

Son dönemde artan internet ihtiyacını karşılamak için devletlerin kamu dijital dönüşüm, imkân ve kabiliyetlerinin test edildiğini söyleyen Karaismailoğlu, bankacılık ve iletişim başta olmak üzere pek çok sektörün evden çalıştığını, eğitim kurumlarının uzaktan eğitimle ders verdiğini hatırlattı.

2023’e kadar her eve 100 Mbit internet

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı’nın konuşmasında dikkat çeken en önemli detay internet hızlarındaki artışla ilgili oldu. 2019’da fiber sektörün yüzde 13’lük büyüme sağladığını, fiber hat uzunluğunun 371 bin kilometreyi aştığını söyleyen Karaismailoğlu, genişbant abone sayısının 14 milyonu, sabit altyapılarda fiber abone sayısının ise 3,1 milyona yaklaştığını söyledi. Ulusal Genişbant Stratejisi ve Eylem Planı’nın iki yıl önce yayınlandığını söyleyen Bakan, “2023’te her yerden herkese genişbant ilkesiyle hareket ederek, tüm hanelere en az 100 Mbit/saniye hızda genişbant erişimi sağlamayı amaçlıyoruz.” şeklinde açıklama yaptı.

Mobil operatörlere de değinen Bakan Karaismailoğlu, “Yaklaşık 10 yıl önce mobil operatörlerimizin dakikası 11,7 kuruş olan ortalama tarife ücreti, bugün 1,5 kuruşa geriledi.” derken, mobil abone sayısının 83 milyona ulaştığını da sözlerine ekledi. Bu abonelerin yüzde 85’inden fazlasına denk gelen 77 milyonu aşkın kullanıcının ise 4,5 G hizmeti almaya başladığı açıklandı.