Bakan Varank, Yerli Aşının Kullanılacağı Yeni Tarihi Açıkladı

Mustafa Varank, yerli koronavirüs aşısının yıl sonuna kadar kullanılabilir olacağını söyledi. Yapılan bu açıklamayla birlikte Türkiye'de üretilecek yerli koronavirüs aşısı, bir kez daha ertelenmiş oldu. Daha öncelerde ise ilk olarak nisan ayı, sonradan da sonbahar mevsimi işaret edilmişti.

Geçtiğimiz saatlerde kripto para piyasaları ile ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulunan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, katıldığı bir etkinlikte ise yerli koronavirüs aşısı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Yaptığı açıklamalarla umutları başka bir bahara bırakan Bakan Varank, yerli aşının ne zaman kullanılabileceğine ilişkin pek de iyi olmayan bir haber verdi.

Mustafa Varank'ın yaptığı açıklamalara göre Türkiye'nin yerli koronavirüs aşısı, yıl sonuna kadar kullanılabilir olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise yerli aşıyla ilgili yaptığı açıklamalarda nisan ayı vurgusu yapmış, hatta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan da bu konuyla ilgili bir doğrulama gelmişti. Ancak Bakan Koca, geçtiğimiz ay yaptığı yeni bir açıklama ile yerli aşının sonbaharda kullanılabilir olacağını söylemişti. Sanayi ve Teknoloji Bakanı ise bu tarihi bir kez daha ötelemiş oldu. Umarız Türkiye, zaten aşı kıtlığı olduğu şu süreçte, yerli aşısını bir kez daha ertelemez.

"Yenilikçi aşı geliştirmeye çalışıyoruz"

Bakan Varank'ın yaptığı açıklamalara göre Türkiye'de geliştirilmekte olan koronavirüs aşıları, yenilikçi tabanlara oturuyor. Bu bağlamda "VLP" olarak isimlendirilen ve virüs parçacıklarını içeren yeni bir aşı tekniği üzerinde çalışıldığını belirten Varank, bu tür bir aşıyla ilgili dünya genelinde çalışan iki ülkenin olduğunu ifade ediyor. Ayrıca üç yerli koronavirüs aşısı da Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'na başvurmuş ve bu aşıların onaylanmasıyla insanlı deneyler başlayacakmış.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın yaptığı açıklamaların kafaları tümden karıştırdığını söylemek gerekiyor. Çünkü daha önce konuyla ilgili yapılan açıklamalarda, özellikle de Erciyes Üniversitesi tarafından geliştirilen yerli koronavirüs aşısıyla ilgili çok umutlu cümleler kuruluyordu. Hatta TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal tarafından yapılan açıklamalara göre de nisan sonu gibi yerli aşıda Faz-3 aşamasına geçilecekti. Oluşan kafa karışıklıklarını kimin gidereceği, gerçekten de merak konusu...