Uzmanlardan Yakın Dönem İçin Koronavirüs Vaka Tahmini

Normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte artış trendine giren vaka sayılarıyla ilgili açıklamalarda bulunan uzmanlar, önümüzdeki dönemde günlük vaka sayısının 20 binleri bulacağını, bununla birlikte mayıs ayı itibarıyla düşüş başlayacağını ifade ettiler.

Türkiye, mart ayı ile birlikte kademeli normalleşme sürecine geçiş yaptı ve her il, bulunduğu risk grubuna göre farklı koronavirüs tedbirleri uygulamaya başladı. Kademeli normalleşme sürecine geçilmesiyle birlikte vaka sayılarının artması bekleniyordu ki öyle de oldu. Bugün itibarıyla ikinci haftasını tamamlayacağımız kademeli normalleşme sürecinde günlük vaka sayısı neredeyse ikiye katlandı.

Şehirlerin yeni risk gruplarının açıklanacağı ikinci haftanın tamamlanmasıyla birlikte resmi erkânlara yakın uzmanlardan hem normalleşme süreci hem de vaka sayıları ile ilgili tahminler gelmeye başladı. Hürriyet tarafından aktarılan bilgilere göre önümüzdeki günlerde vaka sayılarının daha da artacağı öngörülüyor olsa da normalleşme süreciyle belirlenen kurallardan geri dönüş düşünülmüyor.

Normalleşmeden geri dönüş düşünülmüyor

Aktarılan bilgilere göre devlet, özellikle büyük şehirlerin dayanma kapasitesinin son ana kadar korunması yönünde bir görüş ortaya koymuş durumda. Bunun bir numaralı nedeni ise ekonomik güçlük yaşayan sektörlerin yeniden yasaklarla zorlanmaması. Bu kapsamda belirlenen normalleşme kurallarının değişmeyeceği; gerekirse, bölge ve mahalle çapında yasakların uygulanabileceği belirtiliyor.

Hürriyet, konuyla ilgili uzmanların açıklamalarını şu şekilde aktarıyor:

“Normalleşmeden 10-15 gün sonra vakaların artmasını bekliyorduk. Ancak bu artışlar, yoğun bakım ve entübeye henüz yansımadı. İstanbul’da polikliniklere başvurularda artış söz konusu. Türkiye genelinde de aile hekimliklerinin takip ettiği pozitif vakalarda artış var. Fakat büyük şehirlerin kırmızıya dönmesi için birçok kritere bakılıyor. Virüsün yayılma hızı, pozitiflik oranı, test sayısı, vakaların yoğun bakıma ve entübeye dönüşme oranı, hasta oranı gibi veriler dikkate alınacak.”

Günlük koronavirüs vaka sayısının 20 binleri bulması bekleniyor

Uzmanların açıklamalarına göre günlük vaka sayılarındaki artış önümüzdeki dönemde de sürecek ve günlük 20 binleri bulacak. Bununla birlikte nisan ayının sonları, mayıs ayının başları gibi havaların ısınması, kapalı ortamlardan açık havaya geçilip sosyal mesafenin korunmasıyla birlikte vaka sayılarının düşüşe geçeceği tahmin ediliyor. Uzmanlara göre yaz ayları kısmen de olsa rahat geçecek, mutasyondaki gelişmelere bağlı olarak yeni kararlar tartışılacak.

Bununla birlikte uzmanlar, henüz yeterince aşılama yapılmadığı için aşıyı gelecek tahminleriyle ilgili değerlendirmeye almıyorlar. Aşılama oranının artması halinde yaz aylarında etkisinin görüleceği belirtiliyor. Bazı kısıtlamaların kalkmasının salgının sona erdiği anlamına gelmediğini, kurallara uyulmaması halinde yasakların geri gelebileceğini aktaran uzmanlar, bu konuda sık sık hatırlatma yapılarak kamuoyunda farkındalık yaratılması gerektiğini ifade ediyor.

Yine uzmanların açıklamalarına göre Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyelerinden bazıları, mutant koronavirüs nedeniyle bulaşma hızı arttığından mavi kodlu iller dışındaki illerde hafta sonu yasaklarına geri dönülmesini, kırmızı kodlu illerden de giriş-çıkışların sınırlandırılmasını istiyorlar.