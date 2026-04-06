Bakandan Yeni Açıklama: Discord ve Roblox Türkiye'ye Geri Dönecek mi?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, uzun süredir Türkiye'de erişime kapalı olan Discord ve Roblox'la ilgili yeni açıklamalar yaptı.

Dünyanın en büyük sesli ve metin tabanlı mesajlaşma platformlarından biri olan Discord ve dünyada en popüler oyunlardan biri olan Roblox, Türkiye’de çok uzun süreden beri erişime kapalıydı. Discord Ekim 2024’te, Roblox ise Ağustos 2024’te engellenmişti ve hâlâ aynı durumdaydı.

Roblox ve Discord’un Türkiye’de yeniden açılmasıyla ilgili bekleyiş sürerken bu sefer Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu’ndan yeni açıklamalar geldi. Uraloğlu, platformların yeniden erişime açılmasıyla ilgili konuştu.

Görüşmelerden olumlu sonuçlar alındı, yakında açılabilirler

Bir televizyon programına katılan Uraloğlu, her iki platform ile görüşme sürecinin devam ettiğini belirtirken artık çözüm için somut adımlar atılmaya başladığını belirtti. Görüşmelerin temelinde çocukların dijital güvenliğinin yattığını belirten Uraloğlu, istenmeyen ve zararlı içeriklerin tamamen çıkarılması veya Türkiye’deki kullanıcılar için gizlenmesinin kırmızı çizgileri olduğunu, şirketlerle yürütülen bu temaslarda şu an için olumlu sonuçlar aldıklarını belirtti.

""İstenmeyen ve zararlı kabul edilen içeriklerin tamamen çıkarılması veya Türkiye’deki kullanıcılar için gizlenmesi kırmızı çizgimizdir. Uzun bir süreç sonrası olumlu sonuçlar almaya başladık."

Yetkililerin aktardığına göre kurallara ve devletin taleplerine uyan platformlar yeniden erişime açılabilecek. Bunun ne zaman olacağını şimdilik bilmiyoruz. Discord’un çocuklara zararlı olması, suç içeriklerine sahip olması gibi nedenlerden kapatıldığını görmüştük. Aynı şekilde Roblox da çocuklar üzerindeki etkileri nedeniyle erişime engellenmişti.