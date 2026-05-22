Google’ın yapay zekâ destekli geliştirme aracı Google AI Studio, 1 Temmuz 2026’da iPhone kullanıcılarıyla buluşacak. Uygulama; fikirleri sesle veya yazıyla anlatıp kısa sürede çalışan uygulama prototiplerine dönüştürmeyi hedefliyor.

Google, yapay zekâ araçlarını yalnızca sohbet botu olmaktan çıkarıp doğrudan üretim sürecinin bir parçası hâline getirmeye devam ediyor. Şirketin geliştiricilere yönelik aracı Google AI Studio, bu kez iPhone kullanıcıları için gündeme geldi. App Store’da görünen bilgilere göre uygulama, çok yakında mobil cihazlara taşınabilir.

Asıl dikkat çekici nokta ise uygulamanın telefonda klasik anlamda kod yazdırmasından çok, aklınıza gelen fikri hızlıca çalışan bir taslağa dönüştürmeyi hedeflemesi. Yani yolda, toplantı arasında ya da bilgisayarınız yanınızda değilken bir fikri kaçırmadan tarif edebilecek, ilk prototipi oluşturabileceksiniz.

Google AI Studio, aslında geliştiricilerin Gemini modelleriyle uygulama, araç ve farklı yapay zekâ deneyleri oluşturmasını sağlayan web tabanlı bir geliştirme ortamı. Yeni iPhone uygulamasıyla bu deneyim mobil cihazlara taşınacak. Kullanıcılar, yapmak istedikleri uygulamayı veya aracı yazıyla ya da sesle anlatabilecek.

Bu da özellikle geliştiriciler, öğrenciler ve hızlı ürün fikri denemeleri yapan kullanıcılar için önemli olabilir. Çünkü mobil uygulamanın amacı, telefondan baştan sona profesyonel yazılım geliştirmekten ziyade fikri yakalamak, ilk taslağı oluşturmak ve masaüstündeki geliştirme sürecine daha hızlı geçiş yapmak olacak.

App Store’da yer alan bilgilere göre Google AI Studio iPhone uygulaması için beklenen çıkış tarihi 1 Temmuz. Uygulamanın ücretsiz olacağı, iOS 18.0 veya üzeri cihazlarda çalışacağı ve 114,3 MB boyutunda olacağı görülüyor. Ancak burada önemli bir detay var: Google, bu tarihi henüz ayrı bir resmî açıklamayla doğrulamış değil.

