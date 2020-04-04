Bakteriler ve Solucanlar Arasında Ortaklık Keşfedildi

Kaliforniya Teknoloji Enstitüsü ve Occidental Koleji’nden bilim insanları, denizin altındaki solucanlar ve bakteriler arasında metan yakıtlı bir ortak yaşam keşfederek derin deniz ortamının ekolojisine yeni bir ışık tuttu. Çalışmaların devam ettiği araştırma hakkında bazı bilgiler yayınlandı.

Bilim insanları denizlerde yaptıkları çalışmaları son hızıyla sürdürürken şimdi de Metilokokasea familyasına ait bakterilerin, Laminatubus ve Bispira solucanlarının solunum organlarında yaşadığını buldu. Bu tür bakteriler, karbon ve hidrojenden oluşan bir molekül olan metandan karbon ve enerji toplamalarıyla biliniyor.

Birkaç santim uzunluğundaki solucanlar, derin denizlerde bulunan metan sızıntılarının yakınında, okyanus tabanındaki hidrokarbonca zengin sıvıların okyanusa sızdığı havalandırmalarda çok sayıda görülüyor, ancak solucanların bu yaşam alanlarını tam olarak neden tercih ettiği bilinmiyor. Bu solucanlar sözü edilen bakterileri yavaşça sindiriyor ve böylece bakterilerin metandan topladığı karbon ve enerjiyi de emmiş oluyor. Yani, biraz yardım ve bazı ekstra adımlarla, solucanlar aslında bu bakterilere dönüşüyor.

Victoria Orphan isimli bilim insanı konuyla ilgili, "Bu solucanlar uzun zamandır başka şeylerle ilişkilendirildi. Bunun yerine, bugüne kadar düşünmediğimiz bir şekilde beslenmek ve kimyasal enerji kullanmak için bakterilerle aslında takım olduklarını görüyoruz." açıklamasını yaptı. Orphan’ın Kaliforniya Teknoloji Üniversitesi’nde James Irvine Çevre Bilimi ve Jeobiyoloji Profesörü olmasının yanı sıra Science Advances dergisi tarafından 3 Nisan tarihinde yayınlanan solucanlar üzerine bir makalenin ortak yazarı olduğunu da ekleyelim.

Araştırma denizin 1800 metre altında yapılıyor

Orphan ve meslektaşları, Güney Kaliforniya ve Kosta Rika kıyılarındaki metan deliklerini incelemek için araştırma gezileri sırasında birçok keşif yaptı. Los Angeles’ta bulunan Occidental Koleji’nde biyoloji profesörü olan Shana Goffredi, "Gemide bu solucanlar konusunda uzman olan ve morfolojinin olağandışı olduğunu fark eden bir meslektaşımız vardı. Canlıların solunum organları, daha önce gördüğümüzden çok daha zayıftı, bu da ilk ipucu oldu." diyerek asıl araştırmanın nasıl başladığını özetledi. Goffredi aynı zamanda Science Advances dergisinde başyazar olarak görev yapıyor.

Araştırma bulguları, sızma ekosistemleri hakkındaki anlayışımızı değiştirecek gibi duruyor. Bilim insanlarının denizin 1800 metre altında robotik denizaltılarla başlattığı çalışmalar son hızıyla sürüyor. Araştırma sonuçlarının bilinmeyen gerçeklere ışık tutması bekleniyor.