Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu, yapacakları toplantıyı video konferans ile gerçekleştirecek. Bu sayede sosyal mesafenin korunması hedefleniyor.

Ülke geneline hızla yayılan koronavirüs, güncel önlemleri de beraberinde getiriyor. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri, bugün saat 16:00'da gerçekleşecek olan toplantıya video konferans yöntemiyle katılacak.

Toplantıda dünyadaki ve Türkiye'deki koronavirüs ile ilgili gelişmeler ve alınacak yeni tedbirler konuşulacak. Toplantı sonrasında ise Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saat 19:00' da basın açıklamasında bulunacak.

Video Konferans Programı Nedir, Nasıl Yapılır?

En az iki ya da daha fazla yerle eş zamanlı olarak sesli ve görüntülü olarak görüşülmesine olanak tanıyan bir telekomünikasyon teknolojisidir. Yüz yüze yapılan gerçek konuşmalar gibi gerçekleşen bu sistem ile her iki taraf, birbirlerini eş zamanlı olarak görür ve işitir.