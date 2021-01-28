Maytree adında Koreli bir müzik grubu, Windows işletim sisteminin içerisinde yer alan ses efektlerini son derece gerçekçi bir şekilde akapella tekniği ile yeniden seslendirdi.

Daha önce akapella türünde bir şarkı dinlediyseniz, tamamen insan sesi kullanarak yapılan ses efektlerinin ne kadar etkileyici olduğunu bilirsiniz. Maytree adında bir müzik grubu, akapella dünyasına resmen yepyeni bir boyut getirdi.

Yaptığı şarkılarla Instagram’da fenomen olmayı başaran Koreli müzik grubu, Windows işletim sistemindeki ses efektlerini başarılı bir şekilde taklit ettiği yeni bir video yayınladı. Yüz binlerce izleyiciyle buluşan bu video, Windows’un resmi YouTube hesabından da takdir edildi.

Yayınlanan videoya Windows yorum yaptı

Birçoğumuz bilgisayardan gelen ses efektlerine dikkat etmesek de, bu seslerin insanlar tarafından son derece benzer bir şekilde taklit edilmesi gerçekten de ilgi çekici olabiliyor. Maytree de yapmış olduğu ses efektleri sayesinde bir anda popüler olmayı başaran bir müzik grubu oldu.

İşletim sistemlerinin farklı versiyonlarında yer alan ses efektlerini canlandıran bu sanatçılar, geri dönüşüm kutusunun çıkarmış olduğu sesten USB girişine kadar birçok sesi başarıyla taklit etmişler.

YouTube üzerinden yayınlanan ve sadece birkaç günde yaklaşık 230 bin izleyici sayısına ulaşan bu video, Windows'un da ilgisini çekti. Windows, YouTube resmi hesabıyla videonun altında şöyle bir yorum bıraktı; "Windows, bu performansa 10 üzerinden 10 verdi."