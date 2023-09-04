21 Temmuz'da vizyona giren Barbie, bir buçuk aya yakın sürede 1,38 milyar dolar hasılat elde etmeyi başardı. Bu sayı, Super Mario Bros.'u geçerek 2023'ün gişede en çok hasılat elde eden filmi olmasını sağladı.

Margot Robbie ve Ryan Gosling’in başrolde yer aldığı Barbie, 21 Temmuz’da vizyona girmişti. Herkesin yakından tanıdığı Barbie bebekleri beyaz perdeye taşıyan yapım, tüm dünyada büyük bir gişe başarısı yakalamıştı. Öyle ki birkaç hafta önce The Dark Knight’ı geçerek Warner Bros.’un en başarılı filmi oldu.

Barbie, şimdi de yepyeni bir başarıya imza attı. Greta Gerwig imzalı film, 2023 yılının şu ana kadar gişede en çok hasılat elde eden filmi oldu.

Dünya çapında 1,38 milyar dolar hasılata ulaşan Barbie, Super Mario Bros.’u geçerek 2023’ün en iyisi oldu

Barbie, şu ana kadar dünya çapında 1 milyar 381 milyon dolar hasılat elde etti. Bu da 1 milyar 359 milyon hasılat elde eden ve yılın en iyisi Super Mario Bros.’u geride bırakmasını sağladı. Barbie, gelirinin 609 milyon dolarını ABD’den, 771 milyon dolarını ise diğer ülkelerden elde etti.

Barbie’nin bu başarısı, muazzam reklam kampanyasının ardından geldi. Warner Bros., Barbie’yi pazarlamak için 150 milyon dolar harcamıştı. Filmin kendi bütçesi ise 145 milyon dolar idi. Bunun sonucunda da gerçek bir Barbie evinden Barbie temalı Burger King hamburgerine kadar birçok ilginç şey ortaya çıktı. İnsanların son bir buçuk aydır her yerde Barbie filmini gördüğünü söylememiz yanlış olmaz.

2023’ün en başarılı filmleri arasında Barbie ve Super Mario Bros.’un ardından Christopher Nolan imzalı Oppenheimer ve Marvel filmi Guardians of the Galaxy Vol. 3 gibi filmler yer alıyor. Bu yılın gişede en başarılı 10 filmi ise Box Office Mojo verilerine göre şöyle sıralanıyor:

2023’ün şimdiye kadar gişede en çok hasılat elde eden 10 filmi