Bir köpeğin kedi yavrusuna, bir maymunun köpek yavrusuna, bir köpeğin kedi yavrusuna ebeveynlik yapması; kısacası farklı türden hayvanların ebeveynliğinin ardında pek çok sebep yatıyor.

Özellikle sosyal medyada farklı türden hayvanların birbirinin yavrusuna baktığı videolara veya fotoğraflara denk gelebiliyoruz.

Bazen köpekler, kedi yavrularını emziriyor; kediler, civcivlere annelik yapıyor… Ortaya tatlı görüntüler çıktığında tebessüm ederek bakıp geçiyoruz. Peki sebebini hiç düşündünüz mü?

Bu davranışa “alloparenting” deniyor.

Bir birey tarafından, doğrudan kendi çocuğu olmayan yavrulara sağlanan herhangi bir ebeveyn bakımını sınıflandırmak için kullanılan bir terim olan alloparenting, yüzlerce farklı türde görülebiliyor.

Bunu yapmalarının ardında ise yegâne bir sebep yok. Birden fazla nedeni olabiliyor. Örneğin fizyolojik olarak anneliğe hazır hâle gelmiş olmaları, sebeplerden biri olarak sayılabilir. Şöyle de açıklayabiliriz; bir kedinin yavruları ölmüş olsa da fizyolojik olarak hâlâ bir annedir. Hormonları ona göre salgılanmıştır, memeleri süt doludur. Bu sütü, başka türden hayvanlar için kullanabilir.

Ayrıca hayvanlar, yavrularını insanlar kadar iyi ayırt edemez.

Evet, pek çok hayvan yavrusuna düşkündür ancak onları bizim kadar seçici bir şekilde ayırt edemezler. Mesela bazı kuşların, başka türdeki kuşların yavrularına ebeveynlik yaptıklarına rastlanabiliyor.

Bunun yanı sıra topluluk hâlinde yaşayan sosyal hayvanlar, topluluklarının devamı için birbirlerine destek olmak amacıyla birbirlerinin yavrularına bakabiliyor. Bu hayvanların arasında primatları ve filleri sayabiliriz.

İşte bunlar gibi tüm sebepler, farklı türden hayvanların birbirinin yavrusunu sahiplenmesine, ebeveyn bakımı vermesine sebep oluyor.

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