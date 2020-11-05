Dirt 5 PlayStation 5 Sürümünün Oynanış Videosu Yayınlandı

Yeni nesil oyun konsolları ile gelen en iddialı yarış oyunların Dirt 5'in PlayStation 5 oynanış videosu yayımlandı. Açıklamalara göre Dirt 5, PlayStation 5'te 120 FPS, 3D ses ve DualSense uyarlanabilir tetikleyici desteği ile gelecek.

Grid, Colin McRae Rally, Formula 1 ve Dirt gibi pek çok popüler yarış oyunu serisinin arkasında stüdyo olan Codemasters direktörü David Springate, yarın (6 Kasım) itibarıyla PlayStation 4, Xbox One ve PC için yayınlanacak yeni oyunları Dirt 5’in PlayStation 5 sürümü hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Springate tarafından aktarılan bilgilere göre Dirt 5, PlayStation 5’te (aynı şekilde Xbox Series X’te) 120 FPS yenileme hızında oynanabilecek. Böylece yarış oyunu tutkunları, PlayStation 5’te, PlayStation 4’e kıyasla çok daha akıcı bir Dirt 5 deneyimi yaşamış olacaklar.

David Springate’in açıklamalarına göre Dirt 5, PlayStation 5 sürümünde asıl farkı DualSense desteği ile gösterecek. DualSense’in uyarlanabilir tetikleyicileri, Dirt 5 oyuncularına farklı yüzeylerde farklı geri bildirimlerde bulunacak. Bu sayede oyunseverler, toprak zeminde araba kullanmak ile asfaltta araba kullanmak arasındaki farkı net bir şekilde hissedebilecekler.

Springate son olarak Dirt 5’i kulaklıkla oynayacak oyunseverler için Tempest 3D AudioTech motorundan yararlanarak oyuna 3D ses desteği eklediklerini belirtti. Böylece oyunu kulaklıkla deneyimleyecek oyuncular, gerçek bir otomobilin içinde yarışıyormuşçasına aksiyon dolu bir oyun deneyimi bulabilecekler.

Dirt 5; PS4, Xbox One, PC ve Stadia için 6 Kasım itibarıyla piyasaya sürülecek olsa da oyunun PlayStation 5 sürümünde nasıl bir deneyim sunacağı ancak 12 Kasım’dan sonra görülebilecek. Bu arada PS4 için Dirt 5 alanların oyunlarını ücretsiz bir şekilde PS5’e yükseltebileceklerini de belirtelim.

Dirt 5’in PlayStation 5 sürümü için yayınlanan oynanış videosu