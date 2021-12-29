BDDK Duyurdu: Türkiye'ye Tamamen Dijital Bankalar Geliyor

BDDK, Türkiye'de dijital bankalar kurulmasının önünü açtı. Resmi Gazete'de yer alan karara göre tamamen dijital ortamda hizmet vermek için kurulacak bankalar, ülkemizdeki bilinen kredi kuruluşları gibi hizmet verebilecekler.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK) çok önemli bir kararı yer alıyor. Bu karar göre Türkiye'de artık yalnızca dijital ortamda hizmet verebilecek bankalar kurulacak. 1 milyar TL sermaye ile kurulabilecek bankalar, aksi bir karar çıkmadıkça kredi kuruluşları gibi hizmet verebilecekler. Vatandaşların her işini dijital ortamda yapabilmelerini sağlayan bu sistem, ilgi görebilir gibi duruyor.

Vatandaş, müşterisi olduğu dijital bankayı hiçbir zaman fiziksel olarak görmeyecek. Çünkü bu bankaların şubeleri bulunmayacak. Bir ya da birden çok ofis açabilecek olan banka, bu ofis ya da ofislerde müşterilerinin şikayetlerini ve olası problemleri çözmeye çalışacaklar. BDDK'nın Resmi Gazete'deki kararına göre dijital bankalar, yüzde 99,8'lik oranda hizmet vermek zorunda olacaklar. Yani saatler ya da günler boyunca hizmet kesintileri yapılamayacak.

10 bin TL'ye kadar teminatsız kredi verilebilecek

Alınan karara göre dijital bankalar, müşterilerine kredi verebilecekler. Kredi miktarının belirlenmesinde ise iki sınır olacak. Bunlardan ilki, kredi tutarının müşterinin belgelenmiş gelirinin dört katının üzerine çıkamayacak oluşu. İkincisi ise 10 bin TL. Şayet bir vatandaşın belgelenebilen geliri yoksa, dijital banka bu vatandaşa en fazla 10 bin TL kredi verecek. Öte yandan; dijital olarak kurulan bir banka sermayesini 2,5 milyar TL'nin üzerine çıkardığında, diğer finans kuruluşları gibi hizmet vermeye başlayabilecek.

Bu arada; bugünkü karar ile hayatımıza yeni bir tabir daha girdi. Bu tabir, "servis bankası". BDDK'nın kararına göre bu tür bankalar, Türkiye'deki fiziksel bankalara servis modeli bankacılığı hizmeti verecekler. Müşteriye kendi arayüzünü kullandıracak olan servis bankası, hizmet verdiği bankanın çerçevesi dışına çıkamayacak.

Not: Bu haberimizde bahsi geçen "dijital banka" ibaresi, Türkiye'de zaten hizmet vermekte olan bankaların dijital şubelerini kast etmemektedir.