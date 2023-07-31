Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, bugün yaptığı bir basın açıklamasında; havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurtdışına ilişkin yapılan harcamalarda taksitlendirmeyi kaldırdığını açıkladı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), kredi kartlarıyla yapılan taksitli harcamalara yönelik yeni bir karar aldı. Alınan kararda; havayolu, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt dışı harcamaları artık taksitlendirilemeyecek. BDDK’nın kredi kartı taksitlerine ilişkin açıklaması; "Finansal istikrarın güçlendirilmesine yönelik atılacak koordineli adımlar kapsamında 31 Temmuz 2023 tarihinde Kurumumuz internet sitesi üzerinden kamuoyuna duyurulduğu üzere, sermaye yeterliliği standart oranları hesaplamasında dikkate alınan risk ağırlıklarının ihtiyaç kredileri, bireysel kredi kartları, tüketicilere kullandırılacak binek araç edinimi amaçlı taşıt kredileri ile taşıt teminatlı krediler ve tüketiciler ile yapılacak finansal kiralama işlemleri açısından artırılmasına karar verilmiştir. Ayrıca, kredi kartlarında uygulanan taksitlendirme sürelerinin; havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalarda uygulanmamasına ve söz konusu harcamalarda taksitlendirme yapılmamasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." İLGİLİ HABER Taksitle Alışveriş Yapmak Ne Kadar Mantıklı? Tüm Detaylarıyla Anlattık! Webtekno'yu Threads'de takip et, haberleri kaçırma

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