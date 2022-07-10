Anne sütünün faydaları halk arasında yaygın olarak bilinse de konu bebek bakımına geldiğinde çoğu kişi inek sütü ve anne sütünün pek de farklı olmadığını düşünüyor. Biz de ikisinin arasındaki kritik farkı içeriğimizde anlattık.

Yetişkin bir insanın vücudu dünya şartlarına baktığımızda gözümüze oldukça güçlü görünüyor. Fakat hepimizin bildiği üzere yetişkin bedeni bu gücü doğuştan almıyor, onun yerine belirli durumlardan ya da şartlardan geçtikçe elde ediyor. Bu sebeple de doğduğu ilk anda tabir yerindeyse oldukça savunmasız oluyor. Yine bu sebeple de kendisine oldukça hassas davranılması, ne ile beslendiği konusunda da oldukça seçici olunması gerekiyor.

Bebeklerin belli bir zamana kadar anne sütüyle beslenmesi gerektiğini bilmeyen yoktur. Peki anne sütüne ulaşılamadığı zamanlarda herkesin günlük tüketimine alışkın olduğu inek sütü tercih edilmeli mi? Şüphesiz hayır diyeceğimiz bu soruyu gelin nedenleriyle birlikte inceleyelim.

Anne sütü ile inek sütünün arasındaki fark nedir?

Öncelikle anne sütü, inek sütünde olmayan antikorlar içeriyor. Bu da bebeğinizin bağışıklık sisteminin erken gelişimi için oldukça kritik. Ayrıca anne sütünde bulunan yağ oranı, inek sütündekinden daha fazla. Bununla birlikte sindirimi de bebek için daha kolay. İnek sütündeki protein miktarı çok daha yüksek fakat bu gözünüze iyi bir şeymiş gibi görünmesin.

Aşırı miktarda bulunan söz konusu proteinler inek sütünün sindirimini bebekler için daha zor kılıyor. Son olarak inek sütündeki karbonhidrat miktarı anne sütündekinden daha az. Bu da anne sütünün bebeklere yeterli miktarda enerji sağlayarak genel gelişimine katkı sağladığına işaret ediyor. Bunlar gibi birçok fark anne sütünü bebekler için öne çıkarıyor.

Neden bebeklere inek sütü vermemeliyiz?

Saydığımız faktörler göz önüne alındığında inek sütünün bebek gelişimini eksik bırakacağını görebiliriz. Bağışıklık ve enerji seviyesi gibi durumlarda geride kalan bebekler ise önemli rahatsızlıklara karşı savunmasız olur. Bunun sonucu da anemi, bağırsak sorunları, sindirim sistemi problemleri, ishal gibi durumlara varabilir, bu da bağışıklık sistemi henüz gelişmemiş bebeklerin hayatını tehdit edebilir.

Sonuç olarak inek sütü bazı açılardan anne sütünden önde olsa da anne sütünün bebekler için en uygun miktarda madde içerdiğini söyleyebiliriz.

Peki bebeğe ne zaman inek sütü verilmesi uygundur?

Pediatristlere göre 1 yaşından küçük bebeklere inek sütü vermekten kaçınılması gerekiyor. Buna keçi sütü ve muzlu süt gibi aromalı olanlar da dâhil. Bebeğiniz 1 yaşını doldurduktan sonra ise fazla miktarlarda olmamak kaydıyla yavaş yavaş pastörize inek sütü ya da az yağlı süt vermeniz öneriliyor.

Fakat her şeyde olduğu gibi inek sütünün fazlası da bebeğiniz için zararlıdır. Bu bağlamda aşırı miktarda tüketildiğinde demir eksikliği gibi durumlar söz konusu olabilir. Fakat bu gözünüzü korkutmasın. Zira inek sütü, normal miktarlarda verdiğiniz sürece artık kendisini sindirmeye hazır olan bebeğinizin gelişimi için oldukça önemli olacak.

Anne sütünün yetersiz kaldığı durumlarda ne yapılabilir?

Ülkemizde daha çok süt anne yolu yaygın. Fakat o da olmadığında formül mamalar günü bir nebze kurtarıyor. Bebekler için özel üretilen bu mamalar, çoğunlukla inek sütünden yapılmasına rağmen az önce bahsettiğimiz eksikleri kapatıyor ve bebeklere ihtiyaçları olan proteinleri, vitaminleri ve mineralleri anne sütüne en yakın şekilde sağlıyor.

Bunlar inek sütünden üretilse de bebeğin sindirmekte zorlandığı ağır protein ve minerallerden, anne sütünde olduğu kadar olmasa da arındırılmış oluyorlar ve bu sebeple anne sütüne göre bir nebze daha yavaş sindirilebiliyorlar. Ek gıdaya 6 ayın ardından geçilmesinin tavsiye edildiğini de belirtelim.

Bazı bebekler inek sütüne alerjik reaksiyon göstermiyorken bazıları oldukça kötü durumlarla karşı karşıya kalabiliyor. Bu sebeple mutlaka bebeğinizin beslenmesi konusunda uzman doktorunuzla iletişimde kalmanız gerekiyor.

Kaynaklar: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7