Küreselde düşen petrol fiyatlarının ardından beklenen akaryakıt indiriminin bir kısmı bugün geldi. Benzinin litre fiyatında 1,76 TL, motorinin litre fiyatındaysa 0,93 TL indirim yapıldı.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgaliyle peş peşe uzun zamandır görülmeyen rekorlara imza atan petrol fiyatları, son olarak 130 doları aşmıştı. Fakat fiyatlar, hem savaştaki bazı olumlu gelişmeler hem de petrol devi ülkelerin rezervler konusundaki olumlu açıklamalarının ardından 100 dolara gerilemişti.

Bu fiyat yükselişiyle Türkiye’deki pompa fiyatlarına da peşi sıra zamlar gelirken, fiyatın gerilemesiyle zamların geri alınması bekleniyordu. Dün motorine gelen 2,38 TL’lik indirimin ardından bugün benzin ve motorine yeni indirim geldi. Paylaşılan bilgilere göre benzinin litre fiyatında 1,76 TL, motorinin litre fiyatındaysa 0,93 TL indirim yapıldı. Yeni indirimle üç büyük şehirdeki güncel pompa fiyatları şu şekilde oldu:

Üç büyük şehirdeki fiyatlar: