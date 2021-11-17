Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre benzine bir kez daha zam gelecek. 19 Kasım Cuma günü itibarıyla geçerli olacak zam, 48 ila 52 kuruş aralığında gerçekleşecek. Motorin ve LPG içinse TCMB'nin yarınki toplantısı belirleyici olacaktı. Ta ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama gelene kadar...

Dolar kurunun artmasının doğal sonuçlarından bir tanesi de akaryakıt fiyatlarında yaşanan artış. Hepimizin bildiği üzere benzin, motorin ve LPG, her gün biraz daha zamlanıyor. Gelen son haberler, benzine bir zammın daha yolda olduğunu gözler önüne seriyor. Üstelik bu zam, pek de makul bir düzeyde değil.

Bloomberg HT'nin özel haberine benzine zam gelecek. Bu zam, 48 ila 52 kuruş aralığında gerçekleşecek. Sektör kaynaklarına dayandırılan bilgilere göre yeni fiyatlar, 19 Kasım Cuma günü itibarıyla geçerli olacak. Peki motorin ve LPG ne olacak dersiniz? Çok büyük bir ihtimalle onlara da yeni bir zam haberi yakın...

Kritik gün yarın(dı)...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yarın bir toplantı gerçekleştirecek. Bu toplantıdan çıkacak karar, dolar kurunun seyrini de belirlemiş olacak. Olası bir faiz indirimi kararı, dolar kurunun daha da yükselmesine, başta akaryakıt ürünleri olmak üzere ithal ettiğimiz her şeyin fiyatına zam gelmesine yol açacak. Bu konuda umutlu olmak isterdik ancak geçtiğimiz saatlerde bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Biz faiz belasını milletimizin sırtından kaldıracağız. Faize milletimize ezdirmeyeceğiz. Ben görevde olduğum sürece faizle mücadelemi sürdüreceğim. Faizi savunanlarla beraber olmam." ifadelerini kullanarak, yarının gelişini bugünden belli etmiş oldu...

Son olarak; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı faiz çıkışıyla dolar kurunun sert bir şekilde yükselmeye başladığını söylemek gerek. Saat 11:00 sularında 10,35'ten işlem gören dolar kuru, Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında 10,55'e kadar* yükseldi. Bu içeriğin yazıldığı saat 13:33'teki güncel dolar kuru ise 10,47...

*: Söz konusu veri, Tradingview üzerinden alınmıştır.