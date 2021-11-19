Benzine ve LPG'ye 52, Motorine 50 Kuruş Zam Geliyor

Bloomberg HT’nin sektör kaynaklarına dayandırdığı haberine göre benzinin litre fiyatına bu geceden itibaren geçerli olacak 52 kuruşluk bir zam geliyor. Motorinin litre fiyatı da 50 kuruş zamlanıyor. LPG’ye ise pazartesi günü geçerli olacak 52 kuruşluk zam gelmesi bekleniyor.

Geçtiğimiz gün Bloomberg HT, sektör kaynaklarına dayandırdığı haberinde akaryakıt fiyatlarında yeniden bir zam yapılacağını aktarmıştı. Bugüne kadar gördüğümüz en büyük zamlardan birisi olacak bu zammın 48 ila 52 kuruş aralığında olmasının beklendiği belirtilmişti. Geçtiğimiz dakikalarda zammın ne kadar olacağı açıklandı.

Bloomberg HT’nin yeniden sektör kaynaklarına dayandırdığı haberinde dolar/TL kurunda yaşanan artış sonrası benzinin litre fiyatına 52 kuruş zam geliyor. Pompa fiyatlarına doğrudan yansıyacak olan zam, 20 Kasım Cumartesi gününden itibaren geçerli olacak. Motorinde de yine 20 Kasım Cumartesi’den geçerli olmak üzere 50 kuruşluk zam yapılacak. LPG tarafındaysa 52 kuruşluk bir zam beklentisi olduğu, bu zammın pazartesi gününe kalabileceği de eklendi.

Benzine gelen 50 kuruşluk zamla yeni pompa fiyatı şu şekilde olacak

50 kuruşluk dev zamla birlikte son haftalarda gelen zamlarda İstanbul’da 8,17’ye ulaşan benzinin litre fiyatı, 8,69’a yükselecek. Ankara ve İzmir’deyse 8,25’ten 8,77’ye tırmanacak. Motorin fiyatlarına gelen 50 kuruşluk zamla birlikte motorinin litre fiyatı İstanbul’da 8,23’ten 8,73’e, Ankara ve İzmir’de 8,31’den 8,81’e yükselecek.

Benzine gelen her zammın neden doğrudan pompa fiyatına yansıdığını, benzinin litre fiyatının 11 TL’ye ulaşabileceğini anlatmıştık: