Yüksek akaryakıt fiyatlarından dolayı bastığınız frenle bile tasarruf etmeye çalışıyorsanız, imdadınıza yetişecek yeni bir yerli mobil uygulama var. Bir süredir yurt dışında da benzer örnekleri görülen BenzinLitre uygulaması, en ucuz benzini satan istasyonlara ulaşmanızı sağlıyor. Uygulama içerisinde seyahate ilişkin pek çok hizmet de var. Gelin nasıl çalıştığına birlikte bakalım.

Kişisel araçlarla yolculuk yapmak oldukça masraflı bir hal almaya başladı. Yakıt tasarrufu sürücüler için artık fazlasıyla önem arz ediyor. Ayrıca yolculuk esnasında yakıt dışındaki ihtiyaçların da karşılandığı istasyon hizmetleri büyük önem taşıyor. Lastik tamiri, market alışverişi, mola servisleri, mescitler gibi pek çok başlığı bu hizmetler altında sıralayabiliriz.

Yolculuk sırasında bir istasyonun nasıl hizmet verdiğini anlamak zor. Benzin fiyatlarından tutun, hemen hemen bütün detayların kullanıcıya sunulduğu yeni bir mobil uygulama var. BenzinLitre, kullanıcıların ilk gördükleri istasyona değil, en doğru istasyona gitmelerini hedefleyen bir uygulama. Benzin, LPG ve dizel fiyatları üzerinden, size yakınlık derecesine bakarak çevrenizdeki istasyonlar otomatik olarak sıralanıyor.

BenzinLitre uygulamasını açar açmaz, kullandığının yakıt tipini seçmeniz gerekiyor:

Ardından uygulamanın konum erişimine aşağıdaki butona dokunarak izin veriyoruz. Bu aşamadan sonra, bulunduğumuz konuma en yakın olan benzin istasyonları karşımıza çıkıyor. Mesafelere göre sıralanan istasyonların aynı zamanda fiyat detaylarını göstermesi oldukça başarılı. Seçtiğiniz istasyona doğru en kolay rotayı belirleyip, hedefinize ulaşabiliyorsunuz.

BenzinLitre uygulaması, fiyat listesini diğer kullanıcılardan aldığı bilgilere göre listeliyor. Bunun dışında, “onaylı istasyon” kategorisi altında yeni bir hizmet anlayışı da başlayacak. İstasyon sahipleri, onaylı sayfalarından kullanıcılara hitap edebilecekler. Eğer herhangi bir kullanıcı, yanlış bilgi ile diğer kullanıcıları yanıltmaya çalışırsa, kullandığı cihaz üzerinden engelleniyor.

Uygulama yapımcılarının açıklamalarına göre BenzinLitre, depo başına 50 TL’ye kadar tasarruf yapma imkanı sunuyor. Uygulama içerisinde sunulan puan usulüne bağlı sıralamaya sahip özellik sayesinde, kullanıcılar günlük 50 TL’lik akaryakıt kazanma şansı da elde edebiliyorlar.

Aşağıdaki bağlantılardan uygulamayı mobil cihazlarınıza indirebilirsiniz: