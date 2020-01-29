Bermuda Şeytan Üçgeni'nde 100 Yıllık Batık Bulundu

Sualtı kaşifleri ve deniz arkeologlarından oluşan bir araştırma ekibi, 1925 yılında Bermuda Şeytan Üçgeni'nde kaybolan bir ticaret gemisinin enkazını buldu. Kuzey Atlantik'in batı kesiminde yer alan gizemli bölgede, son 100 yılda 1.000'den fazla insan hayatını kaybetti.

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) I. Dünya Savaşı sırasında ürettiği SS Cotopaxi adındaki ticaret gemisi, tam 95 yıl önce Bermuda Şeytan Üçgeni'nde kaybolmuştu. Aradan geçen yıllara rağmen bir türlü bulunamayan gemi hakkında ortaya pek çok iddia atılmıştı.

Buharla çalışan gemi, 29 Kasım 1925 tarihinde Küba’nın başkenti Havana’ya gitmek üzere Charleston limanından ayrıldı; ancak SS Cotopaxi, hedefine hiç ulaşmadı ve 32 mürettebatı ile kayıplara karıştı. Şimdi ise bir grup sualtı kaşifi ve deniz arkeoloğu, talihsiz gemiyi St. Augustine, Fla sahilinden yaklaşık 65 kilometre uzaklıkta buldular.

Deniz biyoloğu ve sualtı kaşifi Michael Barnette, gizemli gemiyi bulmak için İngiliz tarihçi Guy Walters ile temasa geçtiklerini söyledi. Walters’ın yaptığı araştırmalar neticesinde geminin Charleston'dan ayrıldıktan iki gün sonra yani 1 Aralık 1925'te kablosuz imdat sinyalleri gönderdiğini keşfettiklerini belirten Barnette, neredeyse 100 yıldır kayıp olan esrarengiz gemiyi buldukları için çok mutlu olduklarını ifade etti.

Bermuda Şeytan Üçgeni, üzerindeki gizemler nedeniyle uzun zamandır hayranlık ve korku uyandıran bir bölge. Pek çok geminin battığı bir yer olarak bilinen lokasyon, Florida, Porto Riko ve Bermuda arasındaki Kuzey Atlantik Okyanusu’nun batı kesiminde yer alıyor. 2017 yılındaki bir araştırmaya göre Bermuda Şeytan Üçgeni olarak adlandırılan bu esrarengiz bölge, son 100 yılda 1.000'den fazla can aldı.