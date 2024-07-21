Elder Scrolls ve Fallout gibi serilere imza atan Bethesda'da tüm çalışanlar sendikalı oldu.

Microsoft çatısı altında yer alan ve aralarında Fallout, Elder Scrolls, Doom, Starfield gibi pek çok popüler yapımın da yer aldığı çok sayıda yapıma imza atan Bethesda'nın tüm çalışanları Amerika İletişim Çalışanları Sendikasına (CWA) katılacak. Böylece firma, Microsoft çatısı altında olup da tüm çalışanları sendikalı olan ilk oyun stüdyosu olacak.

Bethesda'nın ana şirketi olan ZeniMax bünyesindeki kalite test ekibi geçtiğimiz yıl sendikalaşmış ve Microsoft'un tarihinde ABD'de kurulan ilk sendikayı kurmuşlardı. Yeni sendikalaşma süreci ile ilgili açıklama yapan CWA, Bethesda'nın sendikasının Microsoft'un ilk tamamen sendikalaşma hareketi olduğunu vurguladı. Bu sürece stüdyonun sanatçı, mühendis, yazılımcı ve tasarımcı gibi farklı görevlere sahip tüm çalışanları dahil olacak.

Toplamda 241 işçi sendikalı olacak

CWA'den yapılan açıklamada sendikanın toplamda 241 çalışanı temsil edeceği belirtildi. Bu çalışanlar geleneksel sistemle kart çıkartarak ya da internet üzerine başvuru yaparak sendikaya katılacaklar. Ayrıca Microsoft da bu sendikayı resmi olarak tanıdığını açıkladı.

Konuyla ilgili bir açıklamada bulunan Microsoft, çalışanların işyerinde istedikleri gibi temsil edilebilme haklarına saygı duyduklarını ve CWA ile iyi niyet görüşmeleri yapacaklarını belirtti.

Bethesda'dan kıdemli sistem tasarımcısı Mandi Parker ise sendikaya katıldıklarını duyurmaktan dolayı heyecanlı olduğunu belirtirken, kararın tüm çalışanlara faydalı olacağına inandığını belirtti.