Bilim insanları, felçli bireylerin yalnızca düşünceleriyle hareket ettirebileceği ve aylarca sorunsuz çalışan robotik kol geliştirdi.

Bilim dünyasından heyecan verici bir haber geldi. Araştırmacılar, felçli insanların yalnızca düşünerek kontrol edebileceği bir robotik kol geliştirdi. Üstelik bu yeni cihaz, herhangi bir teknik müdahaleye gerek kalmadan aylarca sorunsuz çalışabiliyor ve kişilerin yemek yemek ya da bir bardak su içmek gibi temel ihtiyaçlarını kendi başlarına yapabilmelerine yardımcı oluyor.

Bilim insanları yine yüzleri güldüren bir yeniliğe imza attı! Artık felçli bireyler, sadece düşüncelerini kullanarak bir robotik kolu hareket ettirebilecek. Düşünmek yeterli olacak.

Sadece hayal ederek nesneleri hareket ettirdi

ABD'deki UC San Francisco Üniversitesi (UCSF) araştırmacıları, geliştirdikleri yeni beyin-bilgisayar arayüzü (BCI) ile felçli bir bireyin robotik kolu sadece düşünceleriyle kontrol edebildiğini duyurdu. Araştırmacılar, cihazın beynin yüzeyine yerleştirilen küçük sensörlerle çalıştığını açıkladı. Buna göre kullanıcı, yapmak istediği el hareketlerini yalnızca zihninde canlandırarak robotik kolu hareket ettirebildi.

Daha önce geliştirilen benzer cihazlar, birkaç günlük kullanımın ardından mühendis müdahalesiyle yeniden ayarlanmak zorundaydı. UCSF araştırmacıları ise yeni sistemin yapay zekâ desteği sayesinde, beyinde günlük olarak yaşanan küçük değişimlere otomatik şekilde uyum sağladığını ve yedi aya kadar kesintisiz çalışabildiğini açıkladı. Araştırmacılar, kullanıcının bu sayede nesneleri tutma, taşıma ve bırakma gibi temel hareketleri uzun süre boyunca kendi başına yapabildiğini belirtti.

Araştırma ekibi, geliştirilen teknolojinin günlük yaşamda daha etkin kullanılabilmesi amacıyla cihazın ev ortamında da test edileceğini açıkladı. Ekip, sistemin ilerleyen süreçte felçli bireylerin gündelik hayatında yaygın biçimde kullanılabileceğini vurguladı.