Biçimlendirilmiş USB Sürücüden Veri Kurtarma Nasıl Yapılır?

Bilgisayar kullanımının yaygınlaşmasıyla hayatımıza ait her şeyi, bu teknolojik cihazlarda depolamaya başladık. Ancak bazen özellikle de flash belleklerde depolanan veriler kaybolabiliyor. Peki biçimlendirilen flash bellekten veri kurtarma nasıl yapılır?

Bilgisayar devrimi ile dünyanın dijital bir hal alması, hayatımıza dair en önemli şeylerin dijital ortamlarda saklanmasına yol açtı. Bugün en kişisel fotoğraflarınızdan tutun resmi işlemlerde kullanılmış olan verilerinize kadar hemen her şey dijital ortamda saklanıyor. Ancak bu verilerin korunması o kadar da kolay değil. Özellikle de flash belleklerde saklanan veriler, zaman zaman kaybolabiliyor.

Bu gibi durumlarla karşılaşan bilinçsiz kullanıcılar, flash belleklerini biçimlendirme yoluna gidebiliyorlar. Bu durum, verilerin tamamen silinmesine yol açıyor. Peki biçimlendirilen flash bellekten veri kurtarma işleminin nasıl yapıldığını merak etmiş miydiniz? Tenorshare 4DDiG isimli uygulama, flash sürücüden veri kurtarma işlemini oldukça başarılı bir şekilde yapıyor.

Flash belleğimdeki verileri kaybettim. Şimdi ne olacak?

Eğer siz de flash belleğinizdeki verileri kaybettiyseniz, internette mutlaka “biçimlendirilmiş flash bellekten veri kurtarma programı indir” araması yapmışsınızdır. İşte bu sorunun cevabı, 4DDiG. Windows ve Mac platformlarında kullanılabilen yazılım, kaybettiğiniz verilere birkaç adımda yeniden ulaşmanızı sağlıyor. Eğer siz de şu sıralar Windows veri kurtarma yazılımı arayışındaysanız, bu uygulamayı denemek faydanıza olabilir.

Biçimlendirilmiş flash bellekten veri kurtarma işlemi zor olsa da imkansız bir şey değil. Üstelik yalnız Windows için değil, Mac veri kurtarma yazılımı arayışında olan kullanıcılar da 4DDiG sayesinde kaybettikleri verilere kolaylıkla ulaşabiliyorlar. Peki 4DDiG nasıl kullanılır? Bu veri kurtarma yazılımı, tam olarak ne işe yarıyor?

Flash bellekten veri kurtarma nasıl yapılır?

Eğer siz de flash disk biçimlendirdikten sonra veri kurtarma nasıl yapılır diye merak ediyorsanız, öncelikle Tenorshare 4DDiG’in internet sitesine ulaşmanız ve uygulamayı indirmeniz gerekiyor. Geliştirici ekip zaten, ana sayfasında uygulamayı indirmenizi sağlayan bağlantıları veriyor.

Uygulamayı bilgisayarınıza indirdiğinizi ve verilerinizi kaybettiğiniz flash belleğin yanınızda olduğunu varsayarak, flash disk biçimlendirme kurtarma işlemlerinin nasıl yapılacağına hep birlikte bakalım.

4DDiG ile veri kurtarma nasıl yapılır? [Windows]

Verilerinizi kurtarmak istediğiniz flash belleği bilgisayara taktıktan sonra 4DDiG Windows Data Recovery uygulamasını çalıştırın. Şöyle bir ekranla karşılaşacaksınız;

Verileri kurtarmak istediğiniz flash belleği seçtikten sonra Start butonuna tıklayın. 4DDiG, kaybolan verileri taramaya ve bulduklarını göstermeye başlayacaktır. O sayfa şu şekilde görünecek;

Tarama işleminin tamamlanmasını beklemeyi tercih edebileceğiniz gibi, sizin için yeterli olan verilere ulaştıktan sonra tarama işlemini durdurabilirsiniz .

. Taramanın tamamlandığını varsayalım. Öncelikle kurtarmak istediğiniz verileri seçin, sonra da Recover butonuna tıklayın. Küçük bir pencere ile karşılaşacaksınız. Bu pencerede kurtardığınız verilerin nereye kaydedilmesini istediğinize karar verin ve Ok butonuna tıklayın.

4DDiG ile veri kurtarma nasıl yapılır? [MAC]

Eğer bir Mac kullanıyorsanız, 4DDiG uygulamasını yükledikten sonra çalıştırın. Bu uygulamanın arayüzü şu şekilde karşınıza çıkacak;

Kaybettiğiniz verilerin bulunduğu flash belleği seçtikten sonra, Scan butonuna tıklayın. Uygulama, doğrudan tarama işlemine başlamış olacak. Bulunan verilerinizin gösterildiği de bir pencere göreceksiniz. Bu ekran şöyle görünüyor olacak;

İşlem tamamlandıktan sonra kurtarmak istediğiniz verileri seçin ve Recover butonuna tıklayın. Daha sonra verilerinizin nereye kaydedilmesini istediğinizi belirleyin ve yeniden kurtardığınız verilerin kopyalanmasını bekleyin.