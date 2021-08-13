Bilgisayarı Uyku Moduna Almak mı Doğru Yoksa Kapatmak mı?

Bilgisayarınızı kullanmadığınız zaman tercih edebileceğiniz bazı güç seçenekleri bulunuyor. Bunlar; bilgisayarı kapatmak, uyku modu ve hazırda bekletmek. Peki, bunlar arasından en doğru tercih hangisi? Sizin için tüm bu seçenekleri inceledik ve kullanıcı alışkanlıklarınıza göre uygulamanız gereken yöntemi anlattık.

Bilgisayarınızı kullanmadığınız zamanlarda verilerinizi ve bilgisayar güç durumunu korumak için kullanabileceğiniz bazı seçenekleriniz var. Bilgisayarı kapatmak, uyku modu, hazırda bekletmek ve yalnızca bazı masaüstü bilgisayarlarda görülen hibrit modu; bilgisayarın farklı işlemleri ve programları sonlandırmasını sağlar. Peki; bilgisayarı kapatmak mı, uyku modu mu yoksa hazırda bekletmek mi en doğru yöntem?

Windows 10 güncellemesi sonrası hazırda bekletme işlemi çoğu zaman güç seçenekleri arasında bile görünmüyor ancak en az bilgisayarı kapatmak ve uyku modu kadar güç koruması sağlayan bir güç seçeneğidir. Özellikle dizüstü bilgisayar kullanıcıları için bilgisayar güç koruması oldukça önemlidir. Sizin için bilgisayarı kapatmak mı, uyku modu mu yoksa hazırda bekletmek mi doğru sorusunu yanıtladık.

Güç seçenekleri nelerdir?

Hangi güç seçeneğinin bilgisayarınız için daha doğru bir tercih olduğunu görmeden önce, hangi seçeneğin hangi işlemleri ve programları sonlandırıyor olduğunu bilmek gerekiyor. Böylece sizin için en doğru güç seçeneğini tercih ederek bilgisayar kullanımınızı daha verimli bir hale getirebilirsiniz.

Bilgisayarı kapatmak:

Bilgisayarı kapatmak en sık kullanılan güç seçeneklerinden bir tanesidir. Bilgisayarı kapatmayı seçtiğiniz an yapılan tüm işlemler durur, çalışan programlar sonlandırılır, donanımlar ve işletim sistemi tamamen kapanır. Kapanan bilgisayarın herhangi bir güç kullanımı söz konusu değildir.

Kapatma seçeneğinin elbette en can sıkıcı tarafı bilgisayarı yeniden açmaktır. Tamamen kapanan bilgisayar açılırken yeniden önyükleme sürecine girer, donanımlar yeniden başlar ve başlangıç programları yeniden yüklenir. Bu süreç, birkaç saniyeden birkaç dakikaya kadar uzayan bir süreç olabilir.

Uyku modu:

Uyku modu da bilgisayarı kapatmak kadar sık kullanılan bir güç seçeneğidir ancak bilgisayar üzerindeki etkisi oldukça farklıdır. Uyku moduna alınan bilgisayar, uyku moduna alınmadan önceki halini tam anlamıyla korumaya devam eder ve çok daha az enerji harcayarak yeniden başlatılmayı bekler.

Uyku modu sırasında son veriler bellekte tutulur ancak diğer tüm bölümler kapatılır. Bir insanın uyurken yaşadığına benzer bir durum. Uyku moduna alınmış bir bilgisayar uzun süreçlerden geçmeden direkt olarak açılır ve uyku modu öncesi nerede kaldıysanız oradan bilgisayarınızı kullanmaya devam edersiniz. Bilgisayarın güç kaybetme durumunda bellek kaydı ortadan kalkabilir.

Hazırda bekletmek:

Hazırda beklet seçeneği, Windows 10 güncellemesi sonrası güç seçenekleri arasında bile bazen görülmeyebiliyor ancak en az diğer seçenekler kadar etkili bir güç seçeneğidir. Hazırda bekletilen bilgisayar, son durumu sabit sürücü üzerine ek bir dosya açarak yedekler ve kendini tamamen kapatır. Bilgisayar güç kaybetse bile veriler saklanır.

Hazırda bekletilen bilgisayar açıldığı zaman bu dosya alınır ve belleğe tekrar yüklenir. Hazırda bekletilen bilgisayar, uyku moduna göre çok daha az enerji harcar, neredeyse kapanmış gibi olur. Fakat yeniden açılması da uyku moduna göre çok daha uzun sürer. Hazırda bekletmek ile bilgisayarı kapatmak arasında yalnızca verileri yedekleme gibi ince bir fark bulunuyor.

Hibrit:

Hibrit yani karma güç seçeneği; tamamen masaüstü bilgisayarlar için özel olarak hazırlanmış, dizüstü bilgisayarlarda görülmeyen, görülse bile devre dışı bırakılması tavsiye edilen bir güç seçeneğidir. Temel olarak, hazırda bekletmek ve uyku modunun birlikte kullanılmasına benzer bir işlevi vardır.

Hibrit moduna alınan bilgisayar hem verileri sabit diskte bir dosya ile yedekler hem de belleği açık durumda tutar. Masaüstü bilgisayarlarda pil tüketimi gibi bir sorun olmadığı için böyle bir mod oldukça işlevseldir. Tıpkı uyku modu gibi hibrit modundaki bir bilgisayar da kolayca açılır ve hazırda bekletme modundaki gibi bilgisayar güç kaybetse bile veriler saklanır.

Bilgisayarı kapatmak, uyku modu ve hazırda bekletmek hangi durumlarda kullanılır?

Uyku modu:

Uyku moduna alma seçeneğinin, kullanıcının bilgisayardan kısa süreli uzaklaştığı zamanlarda kullanılması tavsiye ediliyor. Kısa süreli bilgisayardan uzaklaşma durumunda açık programları ya da yürütülmekte olan işlemleri olası kazalardan korumak için uyku modu son derece uygun bir seçenek.

Örnek vermek gerekirse; bilgisayarınızla çalıştığınız sırada telefonunuz çaldı ve bir süre konuşmak durumundasınız ya da markete birkaç dakikada gidip gelmeniz gerekiyor. Böyle durumlarda bilgisayarı uyku moduna almak hem verileri korumak hem de güç tasarrufu sağlamak için en uygun yöntemdir.

Hazırda bekletmek:

Hazırda bekletme seçeneğinin, kullanıcının bilgisayardan çok daha uzun süre uzaklaştığı zamanlarda kullanılması tavsiye ediliyor. Son verilerin tamamı yedeklendiği için bilgisayarı kapatma seçeneğinde olduğu gibi sıfırdan pek çok işleme başlamak zorunda kalmazsınız. Yine de bilgisayarı gün içinde sık sık hazırda bekletip yeniden açmak tavsiye edilmiyor.

Hazırda bekletme seçeneğinin kullanım alanı için verilecek en iyi örnek, bilgisayardan ne kadar uzak kalacağınızı bilmediğiniz durumlardır. Kısa bir süre uzak kalacağınızdan eminseniz uyku modu ideal ancak uzaklaşıp da birkaç saat sonra dönme gibi bir ihtimal varsa, en iyisi hazırda bekletme seçeneğidir.

Bilgisayarı kapatmak:

Bilgisayarı kapatma seçeneğinin, kullanıcının bilgisayardan uzaklaştığı ve uzun bir süre kullanmayacağı zamanlarda tercih edilmesi tavsiye ediliyor. Bilgisayar kapatıldığı zaman yürütülmekte olan tüm işlemler durdurulur, donanımlar ve işletim sistemi tamamen kapatılır. Durum böyle olunca da açılması biraz uzun sürebilir.

Bilgisayarınızı çantanıza koyup bir yere gideceğiniz zaman, uyuyacağınız zaman, bilgisayar kullanımına ihtiyacınız olmadığı zaman bilgisayarı kapatmak en doğru seçenek olacaktır. Gün içinde bilgisayarı sık sık kapatıp açmak tavsiye edilmiyor ancak boş yere bilgisayarı uyku modunda tutmak ya da hazırda bekletmek yerine bilgisayarı kapatmak en başarılı güç seçeneğidir.

Güç seçeneklerini düzenleyin:

Güç seçeneklerini düzenlemek yani güç düğmesine bastığınız zaman ne olacağını ya da dizüstü bilgisayarın kapağını kapattığınız zaman ne olacağını belirlemek, bilgisayarınızı en verimli şekilde kullanmak için mutlaka uygulamanız gereken bir yöntemdir.

Windows + R tuş kombinasyonu ile açtığınız Çalıştır ekranına powercfg.cpl yazarak ya da Denetim Masası üzerinden güç seçeneklerini düzenleme ekranına ulaşabilirsiniz. Buradan dizüstü bilgisayarın pil ile ya da prize takılıyken uygulamasını istediğiniz güç seçeneklerini düzenleyebilirsiniz.

Genel olarak dizüstü bilgisayara sahip Windows kullanıcıları, bilgisayarın kapağı kapatıldığı zaman uyku moduna geçmesini tercih ederler. Güç düğmesi ise tam kapatma ya da hazırda bekletme için kullanılabilir. Burada tercih, tamamen kullanıcı alışkanlıklarınıza göre şekillenmelidir.

Güç seçeneklerini düzenlerken yapacağınız tercihlerde asla tam olarak doğru ya da yanlış yoktur. Yukarıdaki tanımları, tercih etme sebeplerini ve kullanıcı alışkanlıklarını göz önüne alarak bilgisayarınızı en verimli kullanacağınız güç seçeneklerini kendiniz belirleyebilirsiniz.

Sizin için bilgisayarınızı en verimli şekilde kullanmanızı sağlayan güç seçeneklerini inceledik ve bilgisayarı kapatmak mı, uyku modu mu yoksa hazırda bekletmek mi en doğru seçenektir sorusunu yanıtladık. Kullanıcı alışkanlıklarınıza göre en doğru seçeneği belirleyerek bilgisayarınızı en verimli şekilde kullanabilir hatta ömrünü bile uzatabilirsiniz.