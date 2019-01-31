Bilim İnsanları Grafeni Su Geçirmez Yapmayı Başardılar

Son yılların en gözde sanayi maddelerinden olan grafenin bir dezavantajı mevcut: Nemlilik. Yeni keşfedilen bir yöntem ise maddeyi bu zayıflığından kurtararak, önemli üretimlerde kullanılması için uygun hale getiriyor.

Su molekülleri, elektrik devrelerinin fonksiyonlarını bozan bir yapıya sahiptir. Grafen adı verilen karbon atomlarından bir araya gelerek oluşan yapının da su molekülleri ile teması, maddenin elektrik direncini bozmaktadır. Avrupalı bilim adamlarının yapmış oldukları çalışmalara göre, bu iki boyutlu oluşum metal bir devre içerisine entegre edilirse nemden etkilenmiyor. Bu yeni keşif sayesinde, çok daha uygun maliyetli sensörler geliştirilmesi bekleniyor.

Grafen, kendisini oluşturan karbon atomlarının aralarında bağın şekli nedeni ile iki boyutlu bir yapıya sahip. Bu özelliği nedeni ile iletkenliği yüksek bir madde olarak biliniyor ve oldukça hassas sensörlerin yapımında kullanılması mümkün gözüküyor. Grafenin önümüzdeki yıllarda çok daha efektif ve düşük maliyetli şekilde kullanılabilmesi için ise elektrik devrelerine uygun şekilde entegre edilebilmesi gerekiyor fakat bir problem var ki su molekülleri maddenin yapısında değişikliğe neden oluyor.

Sadece su molekülleri değil nem barındıran her türlü ortam, karbon atomunun elektriğe karşı olan direncini azaltıyor. Bu durum da sensörlerin hassasiyetini bozarak, yanlış alarm vermelerine neden oluyor.

İsveçli bilim insanları, sensör teknolojilerinin çekirdeği olabilecek bu madde üzerine çalışmalar gerçekleştirdiler. Yapılan araştırmalar neticesinde, grafenin metal elektrik devresine entegre edildiğinde, nemlilikten etkilenmediğini keşfettiler. Bu buluşun sensör tasarımcıları için büyük bir keşif olduğunu söyleyen araştırmacılar, bu sayede üretilecek düşük maliyetli sensörlerin, atmosferdeki sera gazlarından, karbondioksit miktarlarına kadar birçok farklı etmeni ölçebilecek kapasitede olabileceğini belirttiler.