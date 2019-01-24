Hint Okyanusu, Yıllarca Sürecek Bir Keşfe Şahit Olacak

Küresel ısınmanın tehlikeli etkileri, okyanuslarda da çok net bir şekilde hissediliyor. Bu etkilerin boyutlarını araştırmak için, dev bir organizasyon kurularak, Hint Okyanusu'nda uzun süreli araştırmalara başlanıyor.

Küresel ısınma, yıllardır söylendiği gibi, Dünya üzerindeki tüm yaşamlar için büyük bir tehlike arz ediyor. Hint okyanusu, bu olumsuz etkileri çoktan yaşamaya başladı bile. Küresel ısınmadan kaynaklı etmenler, sadece deniz yaşamını değil, bölgede yaşamını sürdüren milyarlarca insanın hayatını da olumsuz olarak etkiliyor. Bu nedenle bilim insanları dahil olmak üzere, 40 ayrı kuruluşun desteği ile uzun yıllar sürecek bir araştırma projesi başlatılıyor.

Okyanuslar hakkında sahip olduğumuz bilgilerin, uzay hakkında olduğumuz bilgilere kıyasla çok daha az olduğu söyleniyor. Bu bilgi eksikliği, bilim insanlarını gerekli çalışmaları yaparak, aksiyonlar alma konusunda geride bırakıyor. Küresel ısınmanın etkileri nedeni ile okyanusların, ciddi bir tehlike altında olduğu biliniyor ancak çok derin sularda yatan gizem çözülmeden, gerekli önlemler de alınamıyor. Son yıllarda özellikle Hint Okyanusu'nda suların yükselmesi, canlıların farklı şekillerde su sıcaklığının artmasından etkilenmeleri gibi olaylar sıklıkla görülmeye başlandı.

Hint Okyanusu'nda ve okyanus suyunun dokunduğu adalar dahil her kıtada, insanların yaşamları da olumsuz olarak etkilenmeye başladı. Sadece küresel ısınma nedeni ile değil aynı zamanda insanların deniz suyuna bırakmış oldukları atıklar yüzünden de zarar gören ekosistem, dolaylı olarak tüm hayatları etkiliyor. Bu gidişe bir dur demek için birçok kurum ve kuruluş bir araya gelerek, okyanus araştırmalarına başlama kararı aldılar. Ocean Zephyr isimli dev bir gemi ile suların 2000 metre altına sensörler bırakacak olan araştırma ekipleri, uzun yıllar sürecek detaylı çalışmalar yapacaklar. Bu sayede deniz ekosisteminin ne boyutta etkilendiğini görecek olan araştırmacılar, alınacak önlemler konusunda daha reel alternatifler ortaya koyabilecekler.