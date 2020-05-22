Zayıflayan Manyetik Alan, Uydulara Zarar Vermeye Başladı

Son yıllarda Afrika ve Güney Amerika arasındaki bölgede görülen manyetik alandaki zayıflık, her geçen gün artmaya devam ediyor. Öyle ki Avrupa Uzay Ajansı, bölgeden geçen uzay araçlarına uyarı göndermeye başladı.

Afrika ve Güney Amerika arasında son zamanlarda gerçekleşen bir anormallik, günümüzde giderek daha hissedilir bir hâl aldı. Son yıllarda bahsi geçen bölgede Dünya’nın manyetik alanının zayıfladığı görülürken bu olayın ardındaki neden hâlâ açıklanamayan olaylar arasında yer almaya devam ediyor.

Afrika ve Güney Amerika arasında gücü azalan manyetik alan, son zamanlarda uydulara ve uzay araçlarına da problemler yaşatmaya başladı. Bölgedeki gizemli olayı araştıran araştırmacılar, konu hakkında bir cevap veremezken anormallik, her geçen gün artmaya devam ediyor. Öyle ki Avrupa Uzay Ajansı, bölgeden geçen uzay araçlarına ‘teknik aksaklık’ yaşayabilecekleri konusunda uyarı gönderiyor.

50 yılda %8 güç kaybetti:

Artık uzaydaki araçlarımıza ve uydularımıza da etki etmeye başlayan anormallik, Avrupa Uzay Ajansı’nın (ESA) Dünya’nın manyetik alanını inceleyen uydusu Swarm tarafından gözlemleniyor. Swarm’ın elde ettiği verilere göre bu bölgedeki manyetik alanın gücü, 1970 ve 2020 arasında %8’den daha fazla azaldı.

Alman Yerbilimleri Araştırma Merkezi’nden Jürgen Matzka, bölgede görülen bu anormalliğin son 10 yıl içinde görülmeye başlandığını ve giderek şiddetini artırdığını söyledi. Jürgen, şu anda amaçlarının Dünya’nın çekirdeğinde manyetik alan değişikliğine neden olacak şeyleri bulmak olduğunu da ekledi.

ESA’ya göre bu olayın nedenlerinden biri, Dünya’nın manyetik alanının yakın zamanda tam tersine döneceği olabilir. Daha önce hazırladığımız bir haberde de bahsettiğimiz üzere Dünya’nın manyetik alanı, yaşamı boyunca birkaç kez tersine döndü. Yani bundan yüz binlerce yıl önce Güney Kutbu ve Kuzey Kutbu tamamen zıt yerlerdeydi.

Dünya’nın manyetik alanı, günümüzde bizi koruyan ve günlük işlerimizi halletmemizi sağlayan temel taşlardan biri ancak manyetik alanda yaşanan bir terslik, gezegenimizdeki yaşama da tehlike saçabilir. Dünya’nın manyetik alanlarının yer değiştirme süreci, yapılan hesaplamalara göre on binlerce yıl alabiliyor.